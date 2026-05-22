韓星張東周突PO血腥「自切尾指」片　自稱恨食言未守承諾以此謝罪

31歲韓國男星張東周，日前爆出積欠鉅額債務，更因在娛樂場所欠錢，驚動警方到場處理。



5月15日，他在IG曬出黑底聲明，宣布退圈。沒想到5月22日，他卻突然在限時動態上傳一段自殘影片，表示「把沒有罪的小拇指切掉了」，希望能以此讓自己振作。

張東周（《學校2017》劇照）

失約無數次 男星「切小拇指」賠罪

張東周在IG限時動態曬出血腥影片表示，厭惡自己沒能遵守對大家的承諾，也沒能守住與朋友、家人、同事、熟人的約定，就連跟父親「打勾勾」的承諾也無法做到，因此決定切掉這個「做出無數失約的小拇指」。

他也提到，會把這次的危機當作轉機，找回2年前的自己，重新振作起來。他也強調，絕不會再犯同樣的錯，希望大家能夠給他機會改過自新。對於影片內容，他也向大眾致歉，坦言不是要以此威脅任何人，如今已在家人的陪伴下接受相關治療。

對此，有人認為可能與其欠下鉅債有關，今年初，張東周坦承手機被駭，駭客竊取手機裡的私密照片、對話紀錄與聯絡人，並以此勒索。他因此不斷向身邊友人借錢，用來支付勒索費用，不曾想最終欠下高達40億韓元（約2066萬港元）的鉅債，但在家人協助下，已償還約30億韓元（約1549萬港元）。

另外，張東周於5月15日宣布「卸下演員生活」退出演藝圈，但他卻在5月14日晚間到首爾盤浦洞的某處娛樂場所喝酒，佯稱朋友會來買單，最後卻付不出高額酒錢，逼得店家只能報警處理。

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