LE SSERAFIM金采源頸部受傷停工　粉絲鬧爆新歌「甩頭編舞」過多

韓國女團 LE SSERAFIM 將在5月22日帶著全新正規二輯《PUREFLOW pt.1》回歸，不料回歸前夕卻傳出令人揪心的消息。



經紀公司SOURCE MUSIC 5月20日發表官方聲明，證實隊長金采源因頸部受傷、身體不適，在醫生建議下將暫時中斷活動，專心投入治療與休養。

LE SSERAFIM成員采源（Instagram＠_chaechae_1）

甩頭編舞太激烈？粉絲看「不適畫面」好心疼

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事實上，LE SSERAFIM這次搶先曝光的新歌《CELEBRATION》，其中副歌高強度的「甩頭舞」早就引發不少粉絲（FEARNOT）擔憂。日前在5月15日的校園慶典舞台上，就有眼尖粉絲發現該段激烈的甩頭動作已被悄悄刪除，且采源在台上轉動脖子時神情顯得有些僵硬與不適。如今官方證實受傷，也讓不少網友直呼：

「這編舞真的太扯」

「希望公司能正視藝人健康修改舞蹈」



缺席打歌與Spotify活動 官方強調「健康第一」

SOURCE MUSIC 在聲明中指出，采源日前因頸部疼痛前往醫院接受治療，醫療團隊評估後認為需要一定時間的靜養與觀察。為了讓藝人能以健康的狀態重返舞台，公司決定全面調整後續行程，采源將遺憾缺席接下來的大學慶典、音樂節目（打歌舞台）以及「Spotify PURE FLOWERS LIVE」等預定活動。

「我司始終將藝人的健康與安全放在第一位。為了讓金采源能專注於恢復，接下來的行程將視其康復狀況彈性調整。公司會盡最大努力，協助采源早日以健康的模樣重新與大家見面。」



更多LE SSERAFIM成員采源的相片：

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睽違3年正規專輯 4人體制上陣

LE SSERAFIM 睽違3年推出的全新正規專輯《PUREFLOW pt.1》共收錄11首歌曲，並預計於22日全球同步發行。雖然隊長采源因傷暫時停工休養，但為了不讓期盼已久的粉絲失望，LE SSERAFIM 短期內將由宮脇咲良（SAKURA）、HUH YUNJIN（許允真）、KAZUHA（中村一葉）及HONG EUNCHAE（洪恩採）改以「4人體制」繼續跑宣傳。

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