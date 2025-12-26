人妻稱愈來愈討厭奶奶　驚揭老公曾做一噁心事　網民：我看了什麼

婆媳問題總是難解，有位台灣女網友表示，奶奶家在屏東鄉下，她跟奶奶關係算和睦，夫妻倆一個月才南下一次。



但奶奶家雜物很多，且他們住的三樓不能上廁所，得要去奶奶房間上，讓她感到非常困擾，先生甚至直接尿在洗手台，讓她非常不想回奶奶家，也因此跟老公吵架。

原Po貼出奶奶家的衛生環境：

事主在Dcard發文表示，奶奶家每層樓都有廁所，但都不能使用，因為只要沖馬桶，房子就會漏水，而且洗澡得要去一樓，她跟老公是住在三樓，自己則習慣在入睡前上洗手間，但洗手間在奶奶的房間內，讓事主無奈：「我已經超想睡了，還要去二樓上完廁所再爬上來，或是還沒睡醒，超想上廁所再回來睡，不管哪一個我都會醒來。」

事主指出：

先生已經跟奶奶說過，要處理家裡漏水跟清潔問題，但奶奶真的不想改變，我先生則是在洗手台尿尿，他幫我買一個假馬桶，上完隔天再拿去二樓倒掉，但我拿去倒掉我自己都覺得噁心。

不過事後兩人起爭執，因為事主不想回屏東住，而先生認為「反正我再怎麼打掃，妳都不想跟我回去」，讓事主感到十分委屈：「房子不是我的，奶奶薪水一個月8萬，也沒有想要打掃家裡的意思，之前我奶奶為了怕我先生不回來，一直騙說有請人修，我不是不想回去，而是住得不舒服，漸漸內心愈來愈不喜歡奶奶。」

文章曝光引起熱議：

「好噁心，叫妳老公自己去住啊」

「我如果聽到我爸媽家裡廁所壞了、電燈壞了、瓦斯爐怎麼了，通常都是立刻去幫忙，出錢出力修好誒，而不是像妳先生這樣一直叫奶奶修，或是因為這件事導致跟老婆吵架，今天你們不想修理原因可能不外乎『我一個月才去最多三次好了，幹嘛花錢修一間我根本用不太到的廁所？』而換位想，奶奶不想修也是啊，她用不到三樓的廁所啊，有三間廁所，為什麼我還要花錢修壞掉的一間、我完全用不到的廁所？你們不想花錢的理由是一樣的，還要為了這個吵架真的無言，然後尿在洗手台我到底看了什麼？」

「同情妳，要我為了一個男人這樣委屈，我真做不到，況且他很不站妳這邊，感覺不是真的很在乎妳的感受，你們沒有小孩的話趕緊逃吧」



