鬼故｜升降機失控直墮第零層　門外是一條由「濕皮膚」拼成的走廊

晚上11點37分，陳佳芸站在辦公大樓的電梯前，準備下樓離開公司。



文：風勳遠（發表於爆料公社故事館）

整棟大樓只有她一個人還沒走，她是那種習慣最後才關電腦的完美主義者。今日特別累，連咖啡也沒喝，腦子昏沉沉的，只想快點到一樓搭計程車回家。

示意圖（AI生成圖）

電梯「叮」的一聲打開了。她走進去，按了「1」。電梯緩緩關上，但下一秒——她按下的樓層消失了。原本發亮的「1」熄滅了，整個控制面板只剩下樓層顯示器，正緩慢地往下倒數。

「B1」……「B2」……「B3」……

她愣住，這棟大樓明明只有一個地下停車場，根本沒有那麼多樓層。「什麼鬼？」她連忙按下緊急停止鍵，但電梯完全沒有反應。按鈕一個接一個熄滅，像是電梯正在從她手中奪走控制權。電梯持續往下墜，速度變得越來越快，四周燈光開始閃爍。

「B6」……「B7」……「B8」……

電梯突然停下來了。

第零層

螢幕上，顯示出這三個詭異的字。不是「B0」，而是用奇怪字型顯示的「第零層」，像是某種不存在於這世界的錯誤代碼。

電梯門緩緩打開。

一股腐敗、濕冷的氣味撲面而來。門外不是大樓的任何一層，而是一條灰白色的長廊，牆壁像是由濕透的皮膚拼成的，表面不時蠕動，像活著一樣。佳芸心跳加速，腿發軟，直覺告訴她——千萬不要出去。但背後，電梯內的燈光開始閃爍，發出低鳴聲。控制面板的玻璃自行碎裂，一個個樓層數字快速閃爍，最終只剩下「死」這個字在螢幕上跳動。

她只能走出去。

她踏出電梯的那一刻，門「砰」地一聲關上，電梯瞬間消失無蹤，彷彿從來沒有存在過。她站在這個不存在的空間裡，腳下踩著一層薄薄的水膜，每走一步都會有「啪嗒啪嗒」的聲音，像是有人跟在她後面模仿她的腳步聲。

她開始走，試圖找到出口。長廊彷彿無限延伸，每隔幾公尺，就有一扇門。第一扇門後，是一間辦公室，裡頭坐著「她自己」，低頭拼命敲鍵盤，手指早已敲出血。她看見那個「自己」突然抬頭，露出一張沒有五官的臉，只有一張寬到不合理的嘴裂開，對她笑了。她拔腿狂奔。

第二扇門後，是一部電梯，裡頭站著公司已經死去兩年的資深主管，正一臉木然地重複說著：

報表……報表……報表……

他手裡捧著一份紙張，遞給她。她接過紙，低頭一看——上面列出的不是數字，而是一行行自己的死亡時間，每一筆記錄都標註著：

原因：回到第零層

第三扇門後，是她自己的房間。床上，躺著的竟然也是她自己，全身發紫、瞪著眼、嘴巴張大，像是死前最後一秒看見了某種極度恐怖的東西。她想逃離，卻發現腳底黏住了，水膜已經變成像血漿一樣的黏稠液體，死死拉住她的雙腳。

長廊盡頭，一扇巨大而詭異的門正在慢慢打開。

門後，是無盡的黑暗。黑暗裡，有一張臉。不是人臉，而是像整棟大樓所有死過的人臉拼湊起來的怪物，千張臉在皮膚裡蠕動扭曲，一起開口說話：

歡迎回來。

佳芸發出撕裂的尖叫，但聲音根本無法傳出來。那張臉裂開成千萬條觸手，從四面八方湧來——啪！燈一閃。

她突然間出現在原本的電梯裡。電梯內一切正常，樓層顯示著「1」，電梯門即將打開。她四肢發抖、喘著氣，臉色慘白。電梯門開了，外頭是熟悉的大樓大廳，一切看似正常。但當她走出去，映入眼簾的是——大廳牆上那面鏡子，裡面沒有她的倒影。電梯門關上，控制面板閃爍出最後一行字：

第零層已備份成功，下一位進入者：你。

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】