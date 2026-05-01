日本血染的星期六：同日火車出軌撞電車＋煤礦大爆炸　共619人死

若是一個國家在一天內的不同地點，同時發生了兩起重大的意外，那會是怎麼樣的場景呢？1963年11月9日，在日本就曾經同時發生兩起意外事故，都造成了150人以上的死亡，又被日本媒體稱為「血染的星期六」，同時，它也是日本國鐵戰後五大事故中，路上事故死亡人數最多的意外事件，今天，就讓我們一起來看看這起「鶴見事故」吧。



貨車出軌導致電車出軌 一連串的意外連鎖釀悲劇

1963年11月9日晚間9點50分左右，在鶴見站與新子安車站之間，一輛載運著貨物的45節列車在瀧坂平交道附近突然的出軌，車廂的後三節因為出軌的原因橫跨到了另一側的鐵軌上。本來，只要應對得宜的話，這應該只是一起單純的出軌意外，但好巧不巧，有兩輛電車在同一個時間也行駛到了這附近，就這樣，意外發生了。

鶴見事故是日本國鐵戰後五大事故中，路上事故死亡人數最多的意外事件。（朝日新聞）

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一台前往東京的上行運客電車因為減速不及，就這樣撞上了出軌的三節車廂，強大的衝力讓電車的前三節車廂也因此出軌往另一邊的鐵軌飛出，好巧不巧的，另一邊的鐵軌正好也有一台從東京出發的下行電車通過。儘管該電車因提前發現電纜異常而減速，但仍然沒有躲過這一劫，出軌的上行電車就這樣撞上了下行電車的第四、五節車廂，頓時間，現場陷入混亂。

死傷慘重的星期六 在日本人心中留下深刻記憶

在發生事故不久後，消防隊很快來到現場進行救援，但下行遭到衝擊的兩節車廂幾乎是在遭受到衝擊的當下便支離破碎，上行電車的車頭也因為強勁的衝力而遭受到極大的損傷，兩輛電車合計造成了多達161人死亡以及120人受傷的慘劇。

當時的日本還正因為下午發生的「三井三池煤礦爆炸事件」（造成458人死亡）而感到震驚，在不到12小時內馬上又發生了一起嚴重的電車衝擊事故，導致日本社會感到人心惶惶，若是有經歷過這一天的日本人，想必都對這一天有深刻的印象吧。

三井三池煤礦爆炸事件死亡人數高達458人。（nishinippon.co.jp）

後續的調查與改善

事件過後，日本國鐵也針對事件原因展開了調查，最後判定出軌的原因為「競合脫線」，也就是各式各樣的複雜原因在同一時間點一次發生所導致的意外。包括貨車的型號過於不穩定導致出軌，以及夜間行駛電車視線不明等種種要因導致更大意外的發生等等，因而導致了這起不幸的事故。

由於在那一段時間內，日本兩軸貨車有大量的脫軌事故發生，國鐵也以此為契機積極進行實驗，試圖改善這些危險的情況。到1975年為止，國鐵改善了兩軸貨車的設計，並進行的車輪踏面的改良以及護軌的追加，再加上貨運電車的減少，現在的日本，已經幾乎不會發生兩軸貨車的出軌意外。

事故中出軌貨車的同型車（維基百科）

希望所有受害者們安息

「鶴見事故」是在當時的日本人心中留下深刻印象的事件，在事故的當地也建造了供養之塔，以悼念在事故中逝去的人們，在國鐵解散後，也由JR東日本每年持續對死者進行悼念，也希望在「血染的星期六」這一天逝去的所有受害者，都能夠好好安息。

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