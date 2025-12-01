東鐵綫車廂現深啡色異物！港男：聞到好大陣X　猜測是大便惹激辯

有人在港鐵隨地大便？有港男在社交平台上傳照片，指搭乘東鐵綫列車期間，在車廂地面發現深啡色異物，因為「聞到好大陣X」，故猜測曾有乘客在車廂隨地大便。有網民驚呼噁心，「隔住個mon都想嘔」；但亦有留言覺得認為異物未必是排泄物，「（唔會）喺車廂屙X咁大膽？」、「好似乾咗咁，又有少少似朱古力蛋糕」。



《香港01》已就事件向港鐵公司查詢，正等候回覆。



有港男搭乘東鐵綫時，發現地面出現深啡色異物，因聞到濃烈臭味故猜測為是排泄物。（「threads＠sam_chow_0122」圖片）

樓主於周三（19日）晚上在threads帳號「sam_chow_0122」發帖，指搭乘港鐵東鐵綫列車時，發現地面出現深啡色異物，他初時曾以為是泥，之後卻「聞到好大陣X味」，故相信為排泄物，他難忍臭味「秒走人」，並懷疑有人曾在車廂隨地大便，故斥對方行為離譜，「真係理解唔到係咩心態」。

東鐵綫車廂現深啡色異物 港男聞臭味猜是排泄物

相中可見，當時列車駛至紅磡站，車廂座位附近地面出現呈乾身的深啡色異物，雖然未能肯定所謂何物，但相信曾經被人踩中，周遭有零碎的啡色碎狀物。

網民稱核突：隔住個mon都想嘔

帖文引來網民驚呼核突，「人有三急？」、「隔住個mon都想嘔」、「睇篤X咁樣，好似已經有師兄踩咗」、「一個禮拜起碼（有）一單」、「香港應該要立法，亂屙X要坐監」，又笑稱「下一站：Don't沖」、「屙華田」。

未必是排泄物？ 網民咁睇

不過另有意見覺得未必是排泄物，「好似乾咗咁，又有少少似朱古力蛋糕」，又猜測未必是有人隨地大便，「係咪佢著緊對工業安全鞋踩到啲泥，或者佢踩咗啲屎上車，（唔會）喺車廂屙X咁大膽？」。

