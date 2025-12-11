知名YouTuber涉「性侵未成年處女親戚」　老婆大義滅親公開證據

美國印第安納州一名擁有20萬粉絲的健身網紅迪韋恩（Brian Kyle Divine）被控多次性侵未成年親屬，已被逮捕並面臨6項重罪指控。



這起案件因其妻子在社群媒體上公開受害者與性侵求助熱線的對話紀錄而曝光，震驚眾多粉絲。

健身網紅迪韋恩Brian Kyle Divine曬出自己的YouTube10萬粉絲紀念牌（Instagram@kaizendiygym）

美國20萬粉絲的健身網紅迪韋恩Brian Kyle Divine 竟被控性侵未成年少女：

根據《每日郵報》，現年44歲的迪韋恩經營「KaizenDIYGym」帳號，在Instagram和YouTube擁有逾20萬粉絲追蹤。根據警方指控，他涉嫌對一名16至18歲之間的女性親屬進行性侵，被控6項兒童誘拐罪及1項促使未成年人犯罪的輕罪。

迪韋恩妻子11月26日發文爆料案發經過，受害少女向全國性侵犯熱線（RAINN）求助的對話中透露：「這件事有天在我們都喝得爛醉的時候發生，現在偶爾還會發生。」但他們的關係卻不如過往親密：

「現在除了做愛，他總是躲著我。」

「他對我態度很惡劣，事發後就把我趕走，我在那之前還是處女。」



就在迪韋恩被捕當天，他的妻子用他的Instagram賬號更新了一條動態。（Instagram@kaizendiygym）

警方調查發現，受害者指控迪韋恩趁妻子外出期間，提供酒精和香煙後對她性侵。另一次則是在車庫內，迪韋恩先給她啤酒和伏特加，接著強吻並性侵她。迪韋恩在警方偵訊中也坦承提供未成年人酒精和大麻，但宣稱性行為是「合意的」且由少女主動。

受害者母親發現女兒與求助熱線的對話截圖後報警。迪韋恩目前被羈押於馬里昂郡監獄，不得保釋，陪審團審判定於2026年2月9日進行。

延伸閱讀：台女教師「9次性侵小學生還懷孕生子」 判監17年半不服提上訴

+ 10

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】