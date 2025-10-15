廣東驚現「五腿怪牛」　基因變異反成幸運　好心人出高價救回飼養

10月14日，廣東陽江一網民發佈影片表示，在當地市場上發現了一頭長着5條腿的「怪牛」。



影片顯示，這頭牛的前右腿上多長出了一條腿，這「第五條腿」比其它的腿要更細，除此之外與普通的牛無異。

10月14日，廣東陽江一網民發佈影片表示，在當地市場上發現了一頭長着5條腿的「怪牛」。（微博@第一現場）

點圖放大看看這隻因為多生一條腿免於宰殺的「五腿怪牛」：

+ 3

當地牛販王先生接受第一現場記者採訪時稱：

可能是基因變異吧。

王先生表示，自己第一次見這種牛，眼見這頭牛要被宰殺，覺得牠太可憐了。目前，王先生已經聯繫上了牛的主人，打算高價將其買下，放在家裏養著。

記者查詢發現，長著五條腿的牛並不是第一次出現。2017年9月，普洱市縣鎮沅縣田壩鄉一村民家中，就曾出現過「五腿怪牛」。

2017年9月，普洱市縣鎮沅縣田壩鄉一村民家中，就曾出現過「五腿怪牛」。（雲上普洱）

無獨有偶，2020年4月，在貴州六盤水盤州動物園，出現了一頭「五腿怪牛」，牠除了原有的四條腿外，在左肩胛骨附近又長出了第五條腿。

2020年4月，在貴州六盤水盤州動物園，出現了一頭「五腿怪牛」，牠除了原有的四條腿外，在左肩胛骨附近又長出了第五條腿。（百姓關注）

那麼為何會有「五腿怪牛」？當時，盤州市農業局的專家表示：

這種情況並不多見，可能是由於個體基因變異，母牛在懷孕期間卵子分離不完整，造成的這種畸形。但這種現象的出現幾率很小，概率為萬分之三。隨著小牛的不斷生長，多出的第五隻腳也會跟著生長，一旦畸形腳生長過大，有可能對小牛的本身造成影響。



本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

延伸閱讀：烏克蘭切爾諾貝爾核災區驚現「突變狗群」 研究：牠們可抵抗輻射（點擊放大瀏覽）▼▼▼