台男在IKEA「赤腳躺床玩手機」　目擊者斥噁心：為什麼還要脫襪？

撰文：中天新聞網
太噁！民眾到家居用品賣場IKEA可以現場試坐、試躺家具，周圍環境也會設置成相應氛圍，也能讓顧客暫時休息。

不過最近有民眾目擊1名男子大剌剌躺在床上玩手機，甚至脫掉鞋襪，令人不敢恭維。

台北市內湖IKEA有男子直接光腳躺到展示床具上玩手機。（示意圖，IG@ikea_taiwan）
台北市內湖IKEA有男子直接光腳躺到展示床具上玩手機。（Facebook@爆料公社）

目擊網友在臉書社團「爆料公社」發文，他在台灣內湖IKEA逛街時，竟看見1名黑衣男子直接躺在展示的床具上，雖然長度都不夠男子伸直雙腿，他似乎仍然享受當下環境，甚至脫掉鞋襪，非常悠哉地躺在床上玩手機，就像是自家房間一般。

目擊者直呼，躺著玩手機就算了：

為什麼還要脫了襪子和鞋子？有夠噁爛，吐。

照片引發網友熱議，許多人傻眼表示：

「超沒公德心」
「新店裕隆城五樓也是一堆這種人，直接把裡面賣的沙發和按摩椅還有椅子全部坐滿」
「沒拿行動電源給他充電，負評」
「還醒著已經很好了，有些已經在打呼了」
「我以為這是他家」

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

中天新聞網