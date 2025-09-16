台男在IKEA「赤腳躺床玩手機」 目擊者斥噁心：為什麼還要脫襪？
撰文：中天新聞網
出版：更新：
太噁！民眾到家居用品賣場IKEA可以現場試坐、試躺家具，周圍環境也會設置成相應氛圍，也能讓顧客暫時休息。
不過最近有民眾目擊1名男子大剌剌躺在床上玩手機，甚至脫掉鞋襪，令人不敢恭維。
目擊網友在臉書社團「爆料公社」發文，他在台灣內湖IKEA逛街時，竟看見1名黑衣男子直接躺在展示的床具上，雖然長度都不夠男子伸直雙腿，他似乎仍然享受當下環境，甚至脫掉鞋襪，非常悠哉地躺在床上玩手機，就像是自家房間一般。
目擊者直呼，躺著玩手機就算了：
為什麼還要脫了襪子和鞋子？有夠噁爛，吐。
照片引發網友熱議，許多人傻眼表示：
「超沒公德心」
「新店裕隆城五樓也是一堆這種人，直接把裡面賣的沙發和按摩椅還有椅子全部坐滿」
「沒拿行動電源給他充電，負評」
「還醒著已經很好了，有些已經在打呼了」
「我以為這是他家」
延伸閱讀：
