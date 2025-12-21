樂天女孩卉妮撞臉韓國女神　首次夢幻合體如「金髮雙胞胎」成話題

樂天女孩卉妮與韓國人氣啦啦隊員朴星垠，兩人早前在「2025桃園亞洲職棒交流賽」上首度相見，畫面一出立刻引爆球迷熱議。



因為這對「金髮雙胞胎」早就在社群上被粉絲認定「神似姊妹花」，這回終於「夢幻合體」！

樂天女孩卉妮（圖左）與朴星垠外型神似。（樂天桃猿）

卉妮笑說，這次能合體也是被粉絲力拱：

原本唱名是小貝（貝佳頤）先，再來是朴星垠，但球迷一直喊要我們兩個站在一起，所以我們就『交換位子』。

兩人站在一起，除了髮色、笑容都超像之外，也讓粉絲開玩笑封朴星垠是「奔妮」，因為她比卉妮高上好幾公分，就像「大號的卉妮」。

被問到兩人首次見面的互動，卉妮坦言：

我們兩個都超害羞，她是超級I人，我也是。所以互動就是彼此對看、然後笑，就這樣而已！

她笑說，兩人就像鏡中映出的彼此：「真的太害羞了，完全不知道該說什麼。」

談到這次亞洲交流賽讓她印象最深的地方，卉妮觀察，「韓國的音樂節奏感超強，像三振舞那種節奏一出來，非常洗腦！而日本的動作就很整齊，就連啦啦隊合照都會排好角度、比愛心、下腰，都超有紀律感」。

樂天女孩和KT巫師啦啦隊在亞洲職棒交流賽合影。（樂天桃猿）

正值休賽季，卉妮也沒閒著。她透露，自己忙著宣傳樂天女孩「RAKUTEN GIRLS 2026桌曆」，這次個人桌曆走「居家感」路線，展現私下溫柔自然的一面。

卉妮2026桌曆走居家風格。（樂天桃猿）

被問到明年計畫，她甜笑表示：

明年還想留下來，繼續在樂天應援。

