童顏女神沖繩大解放　穿比堅尼酒店狂奔　曾獲日媒封「龍之美人」

以職棒味全龍啦啦隊長身分聞名的「小映」，過去曾在世界 12 強棒球賽台灣奪冠期間，被日本媒體封為「龍之美人」，深受台、日網友們的喜愛。



日前「小映」飛往沖繩工作兼度假，她在旅行中解放姣好身材，接連在下榻酒店與青之洞窟浮潛時大秀比堅尼，之後又在 A&W 漢堡店辣曬小蠻腰，再度引發全網關注！

啦啦隊女神小映（廖映慈）飛往沖繩工作兼度假，大秀好身材。（yingcih_7@IG）

籃棒雙棲啦啦隊女神「小映」少女感十足

籃棒雙棲的高人氣啦啦隊女神「小映」（廖映慈）目前為職棒味全龍啦啦隊小龍女（Dragon Beauties）隊長、2022 年起同步成為職籃攻城獅專屬啦啦隊「慕獅女孩」成員，「小映」憑著宛如少女般甜美可人的童顏，以及纖細曼妙的身材曲線，深深擄獲觀眾們的心，IG 吸引超過 15 萬名粉絲們關注。

「小映」沖繩遊解放好身材

啦啦隊女神「小映」日前飛往沖繩工作與旅遊，她先是在下榻酒店換上比堅尼狂奔，自信放送火辣翹臀，令人大飽眼福；之後又在美國村附近附近的 A&W 漢堡店大啖美式料理，她一身格紋百褶裙裝露出性感小蠻腰，展現如女大生般的亮麗與朝氣，引發大批粉絲們盛讚。

甜辣女神「小映」秀色可餐

「小映」分享在沖繩當地與海豚開心共游，品嚐幸福鬆餅、迴轉市場壽司、蝦蝦飯、現刨生黑糖、棉花糖壽喜燒、焦糖奶昔…必吃美食，還大膽挑戰青之洞窟浮潛樂趣，順勢展現養眼比堅尼，玲瓏有致的性感美體再度令人驚豔，「小映」沖繩遊記實在是甜辣滿分呀！

