港鐵男女學生抱抱親熱影片瘋傳！目擊者拍片公審　1句寸爆惹公憤

男女作出親密舉動也應注意場合。有網民於社交平台Threads發布多段影片，公審有1對疑似情侶的男女學生，在港鐵九龍塘站內當眾作出抱抱、攬頸等親密行為，斥責離譜，「而家啲學生都唔知搞乜，喺咁多人行過地鐵站度摸嚟摸去」。



不過樓主「圍爐」不成，反被網民批評「多管閒事」，「人哋拍拖關你咩事呀」、「影得呢啲相，證明你真係好葡萄」、「你喺度偷拍你咪仲衰」。然而樓主未有「收手」，回覆1句再惹公憤。



有網民發布影片，公審有1對疑似情侶的男女學生，在港鐵九龍塘站內當眾作出抱抱、攬頸等親密行為。（Threads@ccqqeess1234）

「而家啲學生都唔知搞乜！」該網民於1月5日在threads發布4段影片，指港鐵九龍塘站內有男女學生作出親密行為，大感不滿，「喺咁多人行過地鐵站度摸嚟摸去，搵啲少人啲嘅地方都好」。

男女學生港鐵親熱 目擊者公審：而家啲學生都唔知搞乜

影片見到，當時車站人來人往，有1對穿着校服、揹着書包的男生女生，靠牆站在角落，作出抱抱、攬頸等身體接觸行為，關係親暱。

樓主公審1對男女學生在港鐵站內作出親密行為。（Threads@ccqqeess1234）

樓主公審1對男女學生在港鐵站內作出親密行為。（Threads@ccqqeess1234）

樓主公審1對男女學生在港鐵站內作出親密行為。（Threads@ccqqeess1234）

網民批「多管閒事」

可是樓主公審不成，反被網民「圍攻」指摘「多管閒事」，「關你X事咩，你喺度偷拍你咪仲衰」、「人哋拍拖關你咩事呀」、「得你1個人咁在意，圍住咁影」、「影得呢啲相，證明你真係好葡萄」、「你清朝人？」、「其實着住校服喺公眾地方做太親匿嘅行為又真係唔太好嘅，着住校服就係代表住學校，應該要有返少少公眾地方應有嘅禮儀，但樓主睇唔過眼就去同佢哋講啦，偷拍放上網公審做乜啫？」。

樓主寸爆回應更惹火

面對網民批評，樓主未有「收手」，更「寸爆」留言回覆「唔緊要啦，你咪like咗」，令責罵之聲更甚。