男子僅穿紅底褲爬酒店外牆影片瘋傳　網友猜測：大型捉姦現場

微博近期傳出一條疑為「捉姦現場」的影片，引起不少網友關注。影片中，這名只穿著紅色內褲的男子，在酒店外牆雙手抓著名為「泊寓」的大型室外招牌，雙腳則踩在招牌上，猶如蜘蛛俠一樣掛在建築物外牆上，一旁的房間窗戶內有人走動，招牌上方的氣窗則有疑似救援人員，準備對其施援救。



由於男子的行徑實在過於古怪，網友們紛紛猜測是「大型抓姦現場」，男子為了躲避，才會爬窗而出，卻掛在招牌上，進退兩難。至於影片的拍攝者還邊拍邊開玩笑似的說，「跳下來！」讓現場的路過民眾和目擊者捏了把冷汗。

影片在網絡傳開後，不少網友紛紛表示：

「色字頭上一把刀」

「應該不是抓姦那麼簡單」

「還好穿了條短褲，不然活著也尷尬」



不過，也有不少網友嘲諷稱：

「這廣告招牌實在很堅固」

「樓下是賣宵夜的，看熱鬧還可以順便吃宵夜」

「內褲廠商的行銷手法」



對於這令人尷尬的場景，男子的上方及右邊窗戶都有人在對其喊話，應是隨時要協助準備救援，官方則對此並未作出評論。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】