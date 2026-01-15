倫敦「地鐵無褲日」男女乘客只穿底褲　2009年首辦　民眾意見兩極

如果近日造訪倫敦，或許會看到許多男女僅穿內褲搭乘地鐵的奇特景象——那正是當地盛行逾20年的年度活動「地鐵無褲日」。



不過，這項活動如今引起爭議，有人覺得尷尬、噁心，也有人擔憂此舉會讓曾在地鐵上遭受性騷擾或性侵的受害者再次受到創傷，要求取消活動的呼聲不斷。

倫敦「地鐵無褲日」活動。（Facebook@Official No Trousers Tube Ride London）

「地鐵無褲日」睽違一年再登場 民眾只穿內褲搭車

《每日郵報》報導，今年的倫敦「地鐵無褲日」（No Trousers Tube Ride）於1月11日舉行。參與者下午2點45分在蘇荷區唐人街集合，接著前往地鐵站脫下褲子，只穿內褲乘車。活動由快閃團體「堅忍不拔協會」（Stiff Upper Lip Society）於2009年發起，除疫情期間外每年舉行。

2024年後，該活動的組織工作由團隊成員，一位來自南非的私人教練跟來自泰國的倫敦人接手。今年，主辦單位在Facebook活動頁面提醒參與者並強調：

盡量保持自然或低調，彷彿只是忘了穿褲子......活動無官方組織者，參加者需自行承擔風險。

據悉，「地鐵無褲日」最早於2002年在紐約舉辦，2009年首次傳入倫敦，宗旨僅為「娛樂」。

受害女性批活動不當 稱「愚蠢傳統」造成威脅

女性雜誌《魅力》作者艾瑪·克拉克（Emma Clarke）表示，這件事長期以來一直被輕描淡寫地稱為「玩笑」，但它對她來說極具挑釁性，因為她曾在地鐵上遭遇性騷擾。（GLAMOUR）

不過，可能不是每個人都讚賞這項活動。女性雜誌《魅力》作者艾瑪·克拉克（Emma Clarke）表示，這件事長期以來一直被輕描淡寫地稱為「玩笑」，但它對她來說極具挑釁性，因為她曾在地鐵上遭遇性騷擾。她解釋說，在疫情期間搭地鐵時有一名男性看著她、舔著嘴唇進行猥褻。克拉克女士當時拍下了該男子的照片，並去報案，但​​男子最終沒有被抓獲。

克拉克說：「這種不穿衣服的『愚蠢』傳統不僅過時了，而且完全不合時宜，並構成了另一個安全隱患。」她補充，但現在大家在為女權奮鬥時，「無褲日」將她們暴露在更大的潛在威脅之下。Reddit上也有網友表示：

「這簡直是令人尷尬的鬧劇」

「噁心透了」



不過也有網友支持活動。

警方提醒「不違法但應尊重他人」

英國交通警察局（BTP）發言人回應指出：

在地鐵上不穿褲子本身並不違法，但我們要求參與者尊重其他乘客。

她並補充，警方已在鐵路沿線部署便衣人員，若乘客遭遇或目睹性騷擾、性犯罪，可透過簡訊或電話立即報案，以確保乘車安全。

