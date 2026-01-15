女子車禍重傷　頭上「鯊魚夾」秒粉碎成話題　專家：車禍死因之一

澳洲22歲女子卡特（Ella Carter）2025年12月與男友駕車前往聚會，結果途中遭後方車輛追尾，頭上戴的塑膠鯊魚夾在撞擊過程中碎裂，一瞬間的力道造成她嚴重腦震盪及頸部扭傷。事後，她在社交媒體發影片闡述這件事，不少人才驚覺這種常見髮飾竟然會造成危險，影片也累積超過900萬次觀看。



據《每日郵報》報導，來自澳洲陽光海岸的卡特回憶，當時前方車流突然停止，她不得不停車，結果一輛四輪驅動車從後方高速撞上。撞擊瞬間，她的座椅和頭枕猛烈撞向身體與頭部，幾乎同時感覺頭髮裡有東西碎裂。她起初以為是玻璃碎片，感到頭暈目眩。

鯊魚夾碎裂釀三週腦震盪

隨後疼痛從後腦勺蔓延開來，頭髮散落肩膀，她才想起自己戴著鯊魚夾。這個塑膠髮夾在撞擊力道下完全粉碎，雖未刺穿皮膚或頭骨，但撞擊後腦的力量讓她腦震盪長達三週，同時伴隨疼痛的頸部扭傷。她的太陽眼鏡也在撞擊中飛出，鏡框都被震脫。目前她仍在接受物理治療，尚無法恢復工作。

醫生告訴卡特，若當時配戴的是金屬材質髮夾，後果恐怕更加嚴重，他們經常在類似事故中見到這種情況。恢復到可講話的程度後，她決定在社交媒體公開分享經歷，提醒其他駕駛人絕對不要在開車時配戴鯊魚夾。網絡反應熱烈，許多駕駛教師和醫療專業人士都表示這種危險性早已廣為人知。

有網友分享病理學家曾在影片中提到，鯊魚夾是車禍死因之一；另有人說駕駛學校第一堂課就強調不能戴鯊魚夾開車。儘管部分人認為這是常識，但卡特表示影片的震撼反應，證明仍有許多人對此風險毫無警覺。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】