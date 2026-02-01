富邦Angels傳因擅闖貴賓室追星致不獲續約　Kapo公司怒發聲明闢謠

Fubon Angels成員Kapo（唐嘉寶）近日傳出可能未獲球團續約。



《三立新聞網》記者獨家報導指稱原因與去年9月21日「前往貴賓室追星SUPER JUNIOR」有關。消息一出，引起粉絲關注與討論。

Kapo唐嘉寶（Instagram@kapo_4467）

Kapo所屬經紀公司首湛創意1月29日發聲明澄清，唐嘉寶當天並未前往貴賓室追星，報導內容與事實不符。公司強調，Kapo的新賽季合約仍在與球隊討論中，尚未有最終決定。

首湛創意聲明全文。（首湛娛樂）

報導中亦提及另一名成員寶兒，指稱她當天也到貴賓室追星。寶兒透過Threads回應，強調消息不實，表示自己並未前往貴賓室，也未追星，否認傳聞。在該名記者後續道歉澄清後，寶兒再次表達感謝，呼籲外界不要以訛傳訛，感謝記者為她發聲澄清，並感激支持的粉絲關心。

首湛創意聲明全文如下：

針對（29）日稍早《三立新聞網》獨家報導，「Kapo傳『這原因』未獲球團續約」一文，指稱首湛創意旗下藝人Kapo唐嘉寶，去年9月21日，因去貴賓室追星SUPER JUNIOR而未獲續約。



首湛創意在此發表聲明，Kapo雖為SUPER JUNIOR粉絲，不過當天未到貴賓室追星，報導內容並不屬實。而Kapo新賽季合約仍在與球隊討論中，感謝各位媒體與粉絲的關心。



