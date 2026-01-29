新北QUEENS啦啦隊再進化 獲兩重量級韓籍成員金泰琳李貞潤加盟
撰文：中天新聞網
出版：更新：
新北國王1月21日正式宣佈，NEW TAIPEI QUEENS迎來兩位重量級韓援成員，金泰琳與李貞潤加盟。
兩位在韓國擁有高人氣且經驗豐富的應援女孩，與全恩菲組成「三本柱」將於本賽季接下來的主場賽事中現身，為禁衛軍注入強大的應援能量。
金泰琳身高165cm，以充滿親和力的「鄰家姊姊」形象深受粉絲喜愛。她不僅擁有豐富的舞台經驗，曾擔任舞台劇演員、雜誌模特兒及專業主持人，更以豪爽的笑聲與強大的舞台感染力著稱。2024年也曾受邀來台參與世界棒球12強賽大巨蛋應援，對於台灣球迷的熱情印象深刻。
更多金泰琳照片：
+11
李貞潤在韓國應援界被譽為「全能女神」。她擁有棒球、籃球、排球三大職業運動系統的資歷，專業背景扎實。李貞潤令人印象深刻的是「反差萌」魅力，能在賽場上冷艷優雅與甜美可愛間無縫切換，已準備好將韓式專業應援風格帶入新莊城堡。
更多李貞潤照片：
+9
NEW TAIPEI QUEENS陣容再進化，期待兩位女孩在場邊與禁衛軍們一同吶喊。「三本柱」將於接下來的國王主場賽事中正式亮相，誠摯邀請所有球迷進場見證這股強大的魅力。
日本人氣「J級」女優沉寂近一年後回歸！S1事務所表態：開始行動AV女優疑流出「無碼片」遭網瘋傳 本人回應：是私人影片已告律師傲人身材女歌手RINOA震撼宣布出道拍日本AV：性慾太強無處發洩日本女團偶像「神級表情控制」爆紅 激似插畫家西村裕二筆下角色清純女星移居美國後變豪放？突貼激罕大尺度比堅尼照 大曬好身材
延伸閲讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】