日本NTV男記者K房露械　與女同行「打成一片」　影片流出惹嘩然

日本電視台（NTV）近來爆出一件醜聞，台內的記者在私下聚會中出現不當行為，過程被其他電視台記者拍下，而最糟的是這段影片還外流出去，才讓是事情被爆出，電視台方面做出回應。



據日媒《女性SEVEN》報道，今年7月一場業內的歡送會，參加者包括一些現任與前任的負責跑警視廳線的記者、NHK（日本放送協會）、日本電視台（NTV）記者及報社記者，歡送會結束後一行人又到KTV續攤，在KTV包廂中突然一位日本電視台男記者褲子脫掉露出下半身，更在周圍人的起鬨下，與在場一名女記者發生猥褻行為，而整個過程被一位NHK記者用手機拍下來。

日本電視台（NTV）近來爆出一件醜聞，台內的記者在私下聚會中出現不當行為。（女性SEVEN網站截圖）

事後這段影片竟被外流出去，因此有關記者們私下聚會的放蕩行為，就在圈內傳開，許多同行都憤怒不已，嚴厲譴責那些記者們「到底在幹甚麼」，記者俱樂部整體氣氛也變差了。

而這兩位男女記者事後則都稱當時喝醉，完全不記得事情發生經過，女記者更對於被拍下影片還外流出去一事，感到非常震驚，日本電視台（NTV）方面回應表示，對於記者在業務之外的聚會上喝醉脫序的行為，記者稱當下已醉到不清醒，其他在場的人可能對其有不適當行為，電視台正在調查中，以確認記者是否有自願主動參與該行為，或有涉及影片拍攝與外流。電視台也已對該記者提出嚴厲警告。

另一邊NHK對於台內記者拍攝影片一事做出回應，對於這場私下聚會不多做評論，拍攝的記者已將影片刪除，且也否認將影片外流或有不當行為，他們也嚴正指導員工無論公私場合均須保持自覺行為。

