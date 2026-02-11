WBC2026｜台啦啦隊CT AMAZE 36人名單亮相　樂天6女神遭日媒起底

撰文：中天新聞網
出版：更新：

世界棒球經典賽將在下個月登場。

中華隊球員的近況備受關注，然而近日日本媒體也撰文提到台灣的啦啦隊「CT AMAZE」，認為能夠炒熱現場氣氛的啦啦隊員，也務必要注意。

6名樂天女孩被日本媒體起底。（樂天桃猿官網）

點擊查看樂天女孩更多的相片：

+31

太平洋聯盟官網近日撰文介紹中華隊的官方啦啦隊「CT AMAZE」，是為了在國際大賽中替代表隊加油而特別組成的啦啦隊，台灣中職球團每隊各選出6名成員，透過應援表演為代表隊帶來強力後盾。

「笑眼女神」朴淡備棄做空姐　自爆英文差只識一句　轉行因這原因啦啦隊女神親證「體內已切除1部分」　自爆曾遭性騷被陌生人襲胸

有趣的是，這篇文章中還特別介紹同為日本樂天集團、中職樂天桃猿隊的6名「Rakuten Girls（樂天女孩）」，包含孟潔、卉妮、貝佳頤、熊霓、岱縈以及彭彭，甚至還詳細記載女孩們的背景、興趣、背號等等，讓日本球迷可以更加了解台灣的啦啦隊員。

「CT AMAZE」這次一共選出36名女孩，她們將在月底的台日交流賽陸續亮相，最終將選出12名成員前往日本為中華隊應援加油。

「CT AMAZE」36人名單。（Threads@aeonrexpan）

延伸閱讀：啦啦隊女神飛飛驚傳車禍全身多處擦傷　強忍劇痛出席年菜公益募捐

+19
富邦Angels傳因擅闖貴賓室追星致不獲續約　Kapo公司怒發聲明闢謠新北QUEENS啦啦隊再進化　獲兩重量級韓籍成員金泰琳李貞潤加盟台灣虎牙女神黑絲照瘋傳！辣腿熱舞超犯規　網笑：晚上看了睡不著「釜山女神」李晧禎廣告處女作獻台灣　自爆與南珉貞對戲緊張狂NG

延伸閱讀：

樂天女孩贈球衣　雷霆啦啦隊驚豔台式應援「魔性」魅力

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

啦啦隊
台灣
美女
女神
熱話
中天新聞網