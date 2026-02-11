WBC2026｜台啦啦隊CT AMAZE 36人名單亮相 樂天6女神遭日媒起底
撰文：中天新聞網
出版：更新：
世界棒球經典賽將在下個月登場。
中華隊球員的近況備受關注，然而近日日本媒體也撰文提到台灣的啦啦隊「CT AMAZE」，認為能夠炒熱現場氣氛的啦啦隊員，也務必要注意。
點擊查看樂天女孩更多的相片：
+31
太平洋聯盟官網近日撰文介紹中華隊的官方啦啦隊「CT AMAZE」，是為了在國際大賽中替代表隊加油而特別組成的啦啦隊，台灣中職球團每隊各選出6名成員，透過應援表演為代表隊帶來強力後盾。
有趣的是，這篇文章中還特別介紹同為日本樂天集團、中職樂天桃猿隊的6名「Rakuten Girls（樂天女孩）」，包含孟潔、卉妮、貝佳頤、熊霓、岱縈以及彭彭，甚至還詳細記載女孩們的背景、興趣、背號等等，讓日本球迷可以更加了解台灣的啦啦隊員。
「CT AMAZE」這次一共選出36名女孩，她們將在月底的台日交流賽陸續亮相，最終將選出12名成員前往日本為中華隊應援加油。
延伸閱讀：啦啦隊女神飛飛驚傳車禍全身多處擦傷 強忍劇痛出席年菜公益募捐
+19
富邦Angels傳因擅闖貴賓室追星致不獲續約 Kapo公司怒發聲明闢謠新北QUEENS啦啦隊再進化 獲兩重量級韓籍成員金泰琳李貞潤加盟台灣虎牙女神黑絲照瘋傳！辣腿熱舞超犯規 網笑：晚上看了睡不著「釜山女神」李晧禎廣告處女作獻台灣 自爆與南珉貞對戲緊張狂NG
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】