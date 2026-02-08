中籍研究生長途巴非禮鄰座熟睡女　被捕後辯稱「不記得是故意的」

日本媒體報道：近日，島根縣警方逮捕一名38歲中國籍男性留學生，其涉嫌在夜行巴士上對鄰座熟睡女性實施猥褻。案件引發社會廣泛關注，校方與使館相繼回應。



去年10月一個普通的夜晚，一輛從岡山站駛向橫濱、最終開往東京的夜行巴士，在寂靜的日本公路上行駛。大多數乘客已陷入沉睡，車廂內只有引擎的低鳴和偶爾駛過路燈時掠過的光影。誰也沒想到，在這片看似平靜的黑暗中，一樁令人不安的事件正在發生。

島根縣警方逮捕一名38歲中國籍男性留學生，其涉嫌在夜行巴士上對鄰座熟睡女性實施猥褻。案件引發社會廣泛關注，校方與使館相繼回應。（日テレNEWS NNN）

近日，島根縣警方的一則詳細通報，將這起發生在移動車廂內的案件帶入公眾視野。據通報，被捕的犯罪嫌疑人ヤン（38歲），是一名中國籍男性，身份是島根縣立大學的研究生。警方指控其在巴士行駛途中，對鄰座一名24歲的日本女性乘客實施了猥褻行為。

隔簾之隙：睡夢中的驚懼與冷靜的報案

根據警方還原的案情，當時受害女性正在熟睡。在日本許多長途夜行巴士上，相鄰座位之間常設有可拉動的簾子，旨在為乘客保留一絲隱私空間。正是這道薄薄的布料，成了事件最初的分界線。

受害者回憶，她在沉睡中感到異樣，醒來時震驚地發現，有一隻手竟然隔着座位間的簾子，伸進了她的衣物內進行觸摸。她立即意識到這隻手來自鄰座。恐懼與憤怒瞬間湧上心頭，但身處仍在行駛的陌生巴士上，孤立無援的她做出了一個冷靜的決定：沒有當場尖叫或對峙。

巴士最終抵達橫濱站。車門打開，乘客們開始下車。受害女性緊緊跟隨着那名嫌疑男子的身影，確認他下車後，第一時間找到附近警方，清晰、詳細地陳述了事發經過、巴士班次、時間以及嫌疑人的體貌特徵。

從「不記得」到被逮捕：警方如何鎖定嫌疑人？

接到報案後，警方行動迅速。他們調取了該班次夜行巴士的乘車記錄和監控訊息，結合受害者對嫌疑人外貌、衣着、攜帶行李的描述，逐步將排查範圍縮小。

從「不記得」到被逮捕：警方如何鎖定嫌疑人？（AI生成圖片）

很快，警方的目光鎖定在了ヤン身上。在掌握初步證據後，警方依法將其傳喚到案。面對詢問，ヤン給出了一個模糊的回應，稱「不記得是故意的」，並否認了自己存在故意猥褻的意圖。

然而，警方的調查並未因此止步。在日本刑法中，「強制猥褻罪」的成立關鍵在於是否實施了「暴行或脅迫」或利用對方「難以抵抗的狀態」進行猥褻行為。 受害者處於熟睡狀態，無疑屬於「難以抵抗」的情形。警方結合受害者的堅定指認、乘車記錄等客觀證據，認為已足夠對其採取強制措施。最終，ヤン因涉嫌強制猥褻罪被正式逮捕。

島根縣立大學方面在得知消息後迅速回應，稱對此事高度重視，將配合警方調查，並會根據結果，依據校規對ヤン啟動紀律審查程序。中國駐日使領館亦表示已關注此事。

夜行巴士與日本社會中的「痴漢」問題

在日本，尤其是通勤列車和長途夜行巴士上，利用乘客擁擠或睏倦實施猥褻的「痴漢行為」是一個長期存在的社會問題。為此，日本不僅有《迷惑防止條例》對此類行為進行規制（初犯可處半年以下拘留或50萬日元（約2.5萬港元）以下罰款），刑法中的強制猥褻罪刑罰更重，可判處6個月以上10年以下有期徒刑。

許多巴士和電車公司也採取了措施，如設置女性專用車廂、加強監控廣播提醒等。但此類事件仍時有發生，受害者往往因羞愧、恐懼或取證困難而選擇沉默。此案中受害者的果斷報案，被一些日本網友視為一次勇敢的示範。

事件經媒體報道後，在中日兩國的網絡上都引發了關注和熱議：

「不管在哪裏，猥褻都是絕對不能容忍的犯罪行為！支持依法嚴懲，留學生身份不是護身符。」

「受害女孩太冷靜勇敢了，每一步都做得很對。希望法律能給她公正。」

「『不記得是故意的』？這種辯解太蒼白了。在別人睡着時伸手，難道還能是無意的？」

「又一個害群之馬……絕大多數留學生都是認真求學的，但個別人的行為真的會讓整個群體蒙羞。」

「出國留學，學知識前先要學會尊重和法律。兩國法律細節可能有差異，但基本的是非觀和對他人的尊重是共通的。」

「學校表態很及時，該怎麼處理就怎麼處理，這才是對真正守規矩的留學生負責。」



目前，島根縣警方的調查仍在進行中。對於ヤン而言，他面臨的不僅是可能的法律制裁（若罪名成立，刑期、罰款、乃至驅逐出境都是可能的後果），還有學業的中斷、人生的污點，以及帶給家庭的沉重打擊。

海外求學之路，承載着個人的夢想與家庭的期望。絕不應因一時糊塗或邪念，墮入違法犯罪的黑暗歧途。

【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】