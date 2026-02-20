有片！新年放煙花悲劇　華裔男當場炸斷左腳極恐怖　父爆背景更慘

過新年放煙花是華人傳統，但也要注意安全！馬來西亞柔佛州昔加末1名年約30歲華裔男子在除夕接完財神後，初一凌晨在屋外放大型煙花，結果發生意外樂極生悲。網傳影片拍到煙花箱發出炮擊一樣的巨大聲響，突然倒下直射向人群，出現爆炸般的火花，華裔男下肢被擊中，左腳膝蓋以下被炸斷，腳板與小腿幾乎分離，送院後需截肢，其女友亦被灼傷。男子的七旬老父接受當地傳媒訪問，還原恐怖經過，透露傷者是家中經濟支柱，原本要照顧殘疾的長兄，沒料到炸斷腿亦變殘疾人士。



大型煙花每次發射時會發出像炮擊的巨響。（影片截圖）

華裔男初一凌晨放煙花迎馬年出事

馬來西亞柔佛州發生放煙花意外，當地警方表示，事發於昔加末武吉仕砵達邁再也花園，1名年約30歲華裔男子在除夕夜（又稱大年夜，農曆最後一晚，今年為年廿九）辦完接財神儀式後，在初一（1月17日）凌晨零時30分，在住所門外放煙花迎馬年，過程中發生意外擊中其下肢。

煙花箱射出其中一發時突然傾倒。（影片截圖）

煙花箱橫向射擊觀向的民眾。（影片截圖）

煙花射向民眾時發出白花，之後畫面像爆炸一樣。（影片截圖）

煙花箱射出煙花如炮擊 突傾倒射人群

網傳影片拍到，大型煙花箱不停朝天空射出火花，每次都發出炮擊一樣的聲響，射上半空放出漂亮煙火，煙花箱附近煙霧瀰漫。突然間，煙花箱射出一發後翻側倒下，現場傳出大叫聲，煙花直射旁邊，出現爆炸一樣的火光，頓時火光熊熊兼噴出黃色煙霧，煙大得已找不到煙花箱位置。

華裔男被擊中下肢，左腿傷勢恐怖，最終要截肢，其泰籍女友亦輕度灼傷，情況穩定後已出院。

父見兒子左腳炸到血肉模糊 「左小腿與腳板幾乎完全分離」

男傷者的72歲父親接受《中國報》、馬來西亞《東方日報》等媒體訪問時透露，兒子和女友在新山工作，特意回老家過年。事發當晚一家人做完接財神儀式後，兒子去燃放提早購買大型煙花，將煙花箱放在家門前，吸引不少居民圍觀。事發時，老父在鄰居家門前觀看，兒子在約60米距離外，中途煙花箱突然傾倒，橫向直射人群，老父在混亂中聽到有人喊有人出事了。他轉頭發現兒子坐在地上，「左腳鮮血直流，捧着左腳掌」，兒子身穿短褲，眾人見到其左小腿與腳板幾乎完全分離，炸到血肉模糊。

男傷者為家中幼子兼經濟支柱 長兄為殘疾人士

兒子當時保持冷靜，叫父親馬上送他入院，醫生為兒子清理傷口及治療了足足6小時，至早上才做截肢手術。涉事煙花箱被警方帶走調查。

老父又表示，受傷的兒子是家中4兄弟姊妹中最細，他眼睛不好已無法駕的士，長子是殘疾人士，故幼子是家中經濟支柱，現時不知下一步，只希望兒子盡快康復。

警援引爆炸物法令調查

警方調查後表示，傷者燃放的是一款名叫「Shoot Cake四英寸（D）16連發（高級款）」的煙花，正援引爆炸物法令調查，該法例規定，凡造成危及生命及持有爆炸物者，可被判最高7年監禁或罰款最高1萬令吉（約港幣2萬元），或兩者兼施。警方提醒民眾，只可在空曠地點放獲准的煙花，並要遵守安全措施，免生嚴重傷害。

