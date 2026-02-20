年初二煙花散場後　6男女金鐘站席地開餐竟吃這東西　惹網民熱議

2026年農曆新年煙花匯演於大年初二（2月18日）在維多利亞港上空綻放，吸引大批市民及遊客在維港兩岸觀賞。有港鐵乘客於網上發文指出，煙花匯演散場後，大批人到金鐘站乘車離開，他於站內竟目擊有3男3女席地而坐進食麵包及餅乾等，他不滿拍下照片公審，引來熱議。



網民批評，「完全係唔文明唔衛生同未開發嘅行為」、「呢啲叫冇文化」、「最基本嘅尊重都無」，也有網民表示「未入閘又真可以食嘢」、「我可以體諒，只要唔好亂拋垃圾，整到地下太污糟就可以了」。



2月18日年初二新春煙花匯演，大批市民及遊客在尖沙咀海旁觀賞，不少人舉起手機拍攝。(梁鵬威攝）

該港鐵乘客2月18日於Threads發文表示，「今日煙花散場之後，金鐘站人多到癲」，但最震撼的1幕是「有人直接喺地鐵站『開枱食飯』，忌廉蛋糕、麵包、餅乾、魷魚絲、仲有鹹魚！」。

農曆新年煙花匯演結束後 6男女金鐘站席地開餐

樓主指出，照片中的3男3女坐在地上至少30分鐘，「直到職員過嚟見到瞳孔地震，大叫這裏不可以picnic（野餐）！」。

6名男女坐在金鐘站閘外、1間店舖門前吃東西。（Threads@kayee_tank_7）

樓主斥：地鐵站唔係你屋企

樓主猜測6名男女是遊客，直言「老實講我都明白可能真係好肚餓，香港食嘢又好貴，出嚟旅行都想慳啲都好正常，但係地鐵站唔係你屋企，呢個唔係文化差異，係習慣同尊重，大家互相體諒下啦」。

樓主猜測6名男女是遊客，直言「地鐵站唔係你屋企，呢個唔係文化差異，係習慣同尊重」。（資料圖片）

網民：冇文化 VS 未入閘又真可以食嘢

網民批評，「真心黐線。係都搵第二個位吖！響人哋舖門口食做乜X」、「老實講，深圳地鐵都唔得啦，擺明玩嘢」、「我反而唔明，窮到咁，真係不如留家儲吓錢啦。 玩得咁辛苦，有乜為？」、「不管人窮不窮，都要有基本教養啊！」、「出嚟旅行就唔好慳，要慳不如唔好旅行」。

也有網民表示體諒，「未入閘又真可以食嘢」、「我可以體諒，只要唔好亂拋垃圾，整到地下太污糟就可以了，冇錢就有冇錢嘅玩法，出得嚟玩都係想慳住個荷包玩，開心出嚟減下壓啫」。

（Threads@kayee_tank_7）