獸父見女與男同學互傳裸照　竟藉詞「教訓」性侵　還罵「自找的」

撰文：TVBS新聞網
出版：更新：

新加坡法院日前宣布一起案件判決，一名男子檢查女兒手機時，意外發現女兒私密照與影片，竟以「教訓」為由，多次進行猥褻、侵犯，還罵：「妳自找的！」法院判決這名狼父6年有期徒刑，其中包含代替鞭刑的9個月刑期。

新加坡媒體《CNA》報導，全案發生於2024年5月，男子在檢查女兒手機時，發現女兒將自己的私密照與影片傳給一名男同學，對方也回傳裸露生殖器等大尺度照片，令這名父親十分惱怒。

示意圖（Unsplash@Annie Spratt）

「教訓」為由侵犯親生女兒

沒想到5月12日當晚，男子將女兒叫進臥室並反鎖，責罵後命令她脫光衣物。少女因與男同學傳私密照一事向父親道歉，但拒絕脫衣，此時男子態度強勢並反覆命令，少女心生畏懼而照做，慘遭父親侵犯。法院文件顯示，男子還在過程中喝斥女兒：

這都是妳自找的！
俄羅斯17歲少女遭性侵棄豬圈　被群豬「啃食放血」慘死　真相曝光色翁三度性侵借宿孫女閨密　錄音揭哭喊「阿公不要」　終判囚4年

少女的噩夢並未因此終止，當天臨近午夜，男子要求女兒洗澡不要關門讓他觀看，隨後又逼女兒把浴巾拉開，走進房間拿衣服並在他面前換上。這時男子再次逼問女兒為何手機有其他男生的生殖器照片，憤怒的吼：「妳想看別人的，那要不要看我的？」並再度侵犯少女。

逃家訴苦母親　狼父入獄

報導指出，少女不堪父親折磨離家出走，逃往阿姨家避難。沒想到卻被父親找到並帶回家，少女抓到機會向母親坦白一切。母親得知後暴怒質問丈夫，對方承認想教訓女兒才做這些行為。

最終母親帶女兒報警，狼父在當天被捕後關押至今。法院今年2月23日正式裁定，男子須入獄服刑6年，包含代替鞭刑的9個月刑期，原因在於他已超過50歲，根據新加坡法律無法受到鞭刑處罰。

延伸閱讀：泰人妻遭老公逼賣淫拍片　還要和老爺上床　懷孕3月不知生父是誰

+6
美女老師偷食未成年男學生　趁老公不在「激戰」數小時　下場曝光台中神棍藉「雙修」騙色　還逼簽性愛同意書　完事後嘲諷過程沉悶韓國牙醫助理藉「照X光」偷拍女患者私密照　數百人受害竟判緩刑獸父藉慶生灌醉私生女誘開房性侵　女崩潰質問：知道我是你女兒嗎

延伸閱讀：

印男「姦殺再姦屍」女友　還施黑魔法招魂

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

性侵
家暴
熱話
新加坡
TVBS新聞網