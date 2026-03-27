補習Miss兩度誘惑14歲男學生回家肉搏　私下賠錢獲家屬原諒免坐監

台灣南投縣一名正在就讀研究所的蔡姓女碩士生，前往某基金會擔任課後輔導教師期間，明知男學生小華（化名）尚未滿14歲，竟跨越師生界線，兩度將男童帶回私人租屋處發生性關係。



全案經南投地院審理，法官考量蔡女事後坦承犯行並與家屬達成和解，依對未滿14歲男子為性交罪，判處其有期徒刑2年、緩刑5年，全案仍可上訴。

示意圖（Unsplash@Sinitta Leunen）

回顧這起案件，尚未滿14歲的少年小華，在2024年7月至8月暑假期間，每天下課後均會前往該基金會參加輔導課程。而擔任輔導老師的蔡姓女子，在明確知悉小華真實年紀與未成年身份的情況下，仍於同年9月至10月間某日，以及10月19日晚間8時許，利用師生間的信任關係，將涉世未深的小華帶回自己的租屋處，進而發生兩次性行為。整起事件曝光後，家屬憤而報警，蔡女也因此遭移送法辦。

案件進入南投地院審理階段，法官針對案情細節進行調查，確認雙方發生關係時雖未違反男方意願，但因小華未滿14歲，依法仍構成法定重罪。不過，合議庭審酌蔡女當時年紀尚輕、目前仍為碩士肄業的在學身份，且犯後始終坦承犯行，並積極與被害人家屬達成調解與賠償。

法官認定蔡女因一時失慮犯下重罪，且已深具悔意，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。最終依兩個「對於未滿14歲之男子為性交罪」，各判處有期徒刑1年8月，合併應執行有期徒刑2年，並宣告緩刑5年以啟自新。此外，法院也命其須接受2場次的法治教育，並嚴禁對被害人小華再有任何不法侵害行為。

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