15歲女與同居男床戰55次　腹痛求醫驚覺臨盆　家屬卻求免男方坐監

台灣屏東一名19歲男子與15歲少女交往並同居期間，多次發生性行為，少女直到因腹痛前往醫院就診時，才得知自己已懷孕，並在當天產下一名男嬰。



由於醫院依規定進行通報，案件隨之曝光，並由檢警介入偵辦。屏東地方法院審理後，依對14歲以上未滿16歲女子性交罪，判處男子應執行有期徒刑1年6個月，且可申請易服社會勞動。

示意圖（Unsplash@Zion Leung）

根據判決內容，兩人自去年2月至12月期間同住，期間約以每月5次的頻率發生性行為，累計約55次。法院指出，男子雖已成年，但少女當時僅15歲，依法仍屬保護對象。直到12月5日，少女因身體不適就醫，才發現已懷孕，並於同日生下男嬰，整起事件也因此浮上檯面。

法院審理後認定，男子明知少女未滿16歲，仍持續與其發生性行為，對其身心發展已造成影響，加上男子過去曾有相關前案，卻未能自我約束，因此依55次犯行分別量處6個月徒刑，最終合併定應執行1年6個月。

不過，法官在量刑時也考量男子犯後坦承犯行，且目前確實有照顧少女與孩子。少女及其母親也向法院表示，希望能讓男子有申請社會勞動的機會，以維持家庭經濟與照顧幼兒。社工則向法院說明，兩人目前仍共同生活，並有未來待少女成年後結婚的規劃。

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