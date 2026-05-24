恐怖墮軌！星68歲男墮軌被列車輾過斷兩截慘死 　子認屍捶牆痛哭

新加坡輕軌實加站（Segar）發生恐怖奪命墮軌意外。當地1名68歲老翁在列車進站時突然墮入軌道，隨即被列車輾過並拖行近20米，屍體被斷成兩截，當場死亡，因情況特殊，救援人員花20分鐘才將遺體從路軌上移離。死者家屬接報趕到現場，認屍後傷心欲絕，兒子一度情緒崩潰痛哭並捶打牆壁，妻子亦因傷心過度不適，需要送院治理。警方經初步調查後，目前已排除他殺嫌疑，正進一步調查事故原因。



新加坡輕軌實加站（Segar）18日清晨發生恐怖墮軌墮斃意外，1名68歲男子在列車進站時突然墮軌，隨即被列車輾死。（網上圖片）

男子墜軌被輾 身斷兩截慘死

據新加坡媒體《新明日報》報道，事發於5月18日清晨5時，輕軌實加站的軌道上突傳出有人墮軌身亡，軌道旁圍起封鎖線，至少6輛警車及大批警員在場待命。現場消息指，遺體斷成兩截，死狀駭人，距離平台約10米處的軌道旁放有白布，20米處的軌道旁則設有藍色帳篷。警員初步調查認為，男子是在輕軌進站時墜落軌道後遭輕軌輾過並拖行，當場身亡。

約上午8時40分，遺體被搬離軌道，並移至輕軌站內讓調查人員拍照取證，9時15分，死者遺體由殯儀車載離現場，現場封鎖線於上午約10時解除。目前事件暫時排除他殺可能，案件仍在調查中。

新加坡實加站的軌道上突傳出有人墜軌後身亡，當時軌道旁已被圍起封鎖線，至少有6輛警車及大批警員在場待命。（網上影片截圖）

約上午8時40分，遺體被搬離軌道，並移至輕軌站內讓調查人員拍照取證。（網上圖片）

死者家屬認屍崩潰 子痛哭捶牆妻傷心送院

死者家人到場，認屍後傷心欲絕，死者兒子在警員陪同下由車站月台步下一樓，沿途不斷落淚，隨後更癱坐在地上放聲大哭，因悲慟過度而捶打牆壁，哭聲響徹整個車站。死者妻子在月台辦理完認屍手續後步下車站，與兒子一同接受警員問話，她神情極度憔悴、雙眼通紅，並一直用手扶額，隨後疑因傷心過度導致身體不適，在醫護人員攙扶下坐上擔架床，由救護車送院治理。

死者妻子疑因傷心過度導致身體不適，最終在醫護人員攙扶下坐上擔架床，由救護車送院治理。（網上圖片）

受事故影響，涉事輕軌服務一度中斷，不少市民到站後只得知服務暫停，完全不知有人墮軌身亡，只能被迫臨時改變行程。有乘客表示，她原本計劃由萬吉站（Bangkit）搭乘輕軌前往德惠站（Teck Whye），因事故被迫改搭巴士，最終遲到20分鐘。據悉，受影響最嚴重的乘客行程被耽誤長達半小時。