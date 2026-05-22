變態富豪迎娶處女妻　逼觀摩床戰寫筆記　月供2萬5求妻偷食送綠帽

台灣謝震武律師主持的《震震有詞》一集探討「當愛情變明碼標價、犧牲的籌碼！這樣的婚姻還剩下多少真心？」邀請資深媒體人林裕豐、兩性作家欣西亞、資深婚顧ViVi及雷丘律師，揭開多起荒謬的真實案例。竟有企業家大老闆願意每月多花10萬（台幣，下同，約2.5萬港元），看太太和別的小鮮肉上床，令人瞠目咋舌。



父母為孝親費出賣女兒

示意圖（Unsplash@Milada Vigerova）

兩性作家欣西亞分享一個極端案例，一名女大生在父母處心積慮安排下，讓她嫁入豪門，企業老闆允諾婚後先給一棟房、及20萬（約5萬港元）家用，還願意給女方父母一個人一個月五萬（約1.2萬港元）的孝親費，但要女大生做健康檢查確認身體健康，且必須是完璧之身。

婚後企業老闆覺得太太不懂閨房訣竅，提出要找酒店小姐到府授課，當大老闆與酒店小姐進行性行為時，要太太在一旁做筆記學習，她向父母親提出此怪異事件，父母親竟要她看在每個月孝親費上好好學習，這位年輕太太找上欣西亞詢問該怎麼面對這樣的婚姻，也提到自己會想要跟韓劇女主角一樣跟同年紀的年輕歐巴談戀愛、親密接觸，可是看在錢的份上也不想離婚，欣西亞心想這位企業老闆應該有特殊的性癖好，便建議她跟先生提出換他在一旁觀看做筆記，沒想到先生竟然同意，還願意每個月多支付10萬元，讓太太去物色年輕男性發生性行為。

針對長期在家庭中默默付出的女性，節目最後也提到一名公務員人妻照料癱瘓公公20年，卻在公公離世後被外派歸國的丈夫要求離婚。雷丘律師在節目中強烈建議，面對此類不平等的對待，當事人不應輕易簽署協議，應透過法律途徑爭取「婚後剩餘財產分配」，為自己20年的付出討回公道。

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