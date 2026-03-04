前美國女市長「穿比堅尼激戰16歲少年」　兒目睹崩潰：你睡我兄弟

美國媽媽市長爆出性醜聞！路易斯安那州（Louisiana）43歲前市長羅伯茲（Misty Roberts）2024年在一場深夜泳池派對中，身穿比堅尼與一名16歲少年發生性關係。過程全被自己的兒子和女兒目睹，兒子更崩潰表示：「你睡我兄弟。」



媽媽偷吃兒好友 過程全被子女目睹

《紐約郵報》（New York Post）報道，這一醜聞發生在2024年，羅伯茲在家中舉辦一場深夜泳池派對，期間與一名16歲少年調情。根據法院文件顯示，羅伯茲告知少年：「我們不能在這裏做這件事。」隨後將對方帶進家中的空房，鎖上門並和少年在梳化上擁吻。

羅伯茲偷吃的過程，被兒子從窗戶目睹，他看見母親正在和好友偷情，十分崩潰。兒子在出庭時，展示他拍下的照片給陪審團，清楚記錄少年壓在羅伯茲身上；羅伯茲的女兒也出庭作證，她看見母親與少年「肉體交疊」，一度嚇哭不知該如何是好。

矢口否認性關係 細節證據曝

羅伯茲2024年被捕前，辭去了市長職務，隨後被指控強姦、與未成年人發生性關係和對未成年人有不雅行為等罪，不過她否認所有指控。然而，法庭文件顯示，羅伯茲在當晚便將此事告知前夫，直言「自己搞砸了」；少年的母親也曾傳訊息問羅伯茲「是否懷孕」？她當時回復：「正在服用避孕藥，但那幾分鐘的親熱『沒有發展到那種程度』。」

報道指出，一名DoorDash外送員出庭作證，曾接獲名為「Misty C」的訂單，要求購買事後避孕藥並送至羅伯茲家門口。羅伯茲的前夫克蘭頓（Duncan Clanton）也出庭作證，兩人的簡訊紀錄顯示羅伯茲坦承與少年發生性行為，又請求克蘭頓「幫忙說謊」，目前此案仍在審理。

(編按：文章刊登之際，德里德市陪審團已裁定羅伯茲罪名成立，法官批准她以10萬美元保釋，她將於4月17日判刑。)

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】