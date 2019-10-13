【Joker小丑】患抑鬱症卻常帶笑容？　可能只是徵狀之一…

電影《Joker小丑》最近在港上映，引來好評之餘，也喚起不少人對精神健康的關注，特別是劇中主角Arthur明明可能患有抑鬱症，但卻總是常把微笑掛在臉上，實在諷刺也教人可憐。 其實，微笑是抑鬱症的一種病徵嗎？抑鬱症又會對生活造成怎樣的變化？不妨看看心理學家的專業意見。

《小丑》（Joker）劇照

在電影《Joker小丑》中，主角Arthur是一個重新踏足社會的精神病人，他不僅需要定期與輔導員見面，平日亦需要服用七種藥物以令自己生活如常人。自小以成為笑匠為目標的他，以逗人歡樂的小丑為職業，但偏偏他亦患有痴笑性癲癇（亦很可能同時患有抑鬱症），每被負面情緒和思想纏繞時便會不能自控地無故大笑，處境實在諷刺又可憐。

對人歡笑背人愁

現實中，有不少人都如Arthur般，就算心情有多壞，也會在親朋面前擺出一副若無其事，開開心心的樣子，令旁人難以察覺他們的真實情緒。

他們這舉動，或是不想別人擔心，亦可能是對當下處境的一個苦笑，但實際上是不可輕視的。心理學家張傳義博士便指，這種「微笑抑鬱症」對患者來說是帶有潛在危險性的，因抑鬱症是有機會令患者產生輕生念頭，然而旁人卻很難察覺到他們的情緒有問題，因而難以給予協助。

抑鬱症於思想上有什麼症狀？﹙按圖了解﹚

+ 4 + 3 + 2

為何抑鬱卻會笑？

張博士指，其實「微笑抑鬱症」並不是正式的學名，「對人歡笑背人愁是抑鬱症患者會出現的情況之一，不同程度的抑鬱症都有機會出現以微笑蓋過病情的舉動，所以微笑抑鬱症其實都是指抑鬱症。」

他指患病以笑容來蓋過負面的情緒，原因主要有二。「第一個可能性，是患者不想家人和朋友擔心。可能患者本身總在群體中擔任很好的聆聽者角色，專為大家排難解憂，但到自己的情緒出現問題時，卻不懂得如何處，亦不想別人為自己擔心，所以逞強裝開心。第二個可能是患者本身在家庭或職場上已是人家的出氣袋，常常被人責罵，因此在自我調解機制下，他就會以苦笑來掩飾，藉扮作開心來掩蓋那些痛苦。」

抑鬱症會令身體有甚麼變化？﹙按圖了解﹚

+ 2

*想初步了解自己有否患有抑鬱症，可以到醫院管理局網頁作自我檢測，並按情況而盡早尋求協助。

抑鬱症成因及對生活有甚麼影響？

張博士表示，抑鬱症成因分別有兩類：

遺傳：如家人患有抑鬱症，下一代就較易同樣患抑鬱症；若一直同住，患病機會亦相對較高。因為情緒波幅與想法有關，若從小開始便養成悲觀的思考方法，就會形成凡事都以負面角度思考的心態； 環境因素：成長、家庭、朋友及學習等方面的影響，如未能接受失戀或發生嚴重事件等

抑鬱症患者很多時會被情緒所困，因此影響學業及工作表覝，記憶力及專注力也可能下降，且對任何事情都失去興趣。張博士指，患者的狀況大多在早上及晚上時段最欠佳，「工作或上學時，能見人時會比較好，但當回到家，夜欄人靜時，就不禁會亂想事情，甚至會有想死的念頭。」

他補充，抑鬱症最早可以發生於十歲左右，但最多患有抑鬱症的年齡組別為五十至六十歲人士。另外，根據世界衛生組織統計，全球女性罹患憂鬱症的比例是男性的兩倍，可能與普遍女性的情緒波幅比男性大有關。

Arthur在電影曾說：「All I have are negative thoughts.﹙我有的，全是負面的想法。﹚」，看得觀眾都感無奈。﹙電影《JOKER小丑》劇照﹚

有冇得醫？

涉及情緒和精神狀況的病，可以有痊癒的一天嗎？張博士說：「抑鬱症有得醫，只要好好面對並接受心理治療，便不用成世食藥。」

他指抑鬱症患者應盡早求醫，並按程度接受藥物或認知行為治療，「輕度抑鬱症患者可只靠心理治療，中度抑鬱症患者則可選擇是否同時藥物治療，藉藥物減輕失眠等狀況，至於重度抑鬱症患者，則應同時進行心理治療及藥物治療，以提升復原成功率。」

張博士叮囑，抑鬱症就如情緒患了感冒，要好好治理才會痊癒。﹙電影《JOKER小丑》劇照﹚

「連個天都唔鍾意我？」

提起認知行為治療，張博士亦特別作進一步解說，「有時他們不開心，可能不是因為某事，而是因某事觸發到的其他想法。我們要了解患者持負面想法的原因，將偏差的想法改正，幫助他們想通。」張博士舉了一例，「就如廣告中『打波先嚟落雨，唔通連個天都唔鍾意我？』連個天都不喜歡自己是一個想法，但未必是真的，所以就要了解患者為什麼有此想法，然後用行動去證明這想法的不實，就與廣告後段相同：『凡事唔係絕對，聽日一定會好天』、『其實落雨又有咩好怕！』。」

亦有方法預防

那抑鬱症可以預防嗎？張博士指雖然後天因素如突發事件乃不能控制，亦不能一句「唔好諗」便可以當其不存在，但個人健康則可以做一層保障。「平日要保持均衡飲食、作息有序、良好社交、適量運動，因為保持身體及精神健康是很重要的因素，這可以減少壓力，容易感到快樂之餘，抗逆力為較好。」

張博士叮囑，抑鬱症就如情緒患了感冒，要好好治理才會痊癒，「與人溝通很重要，要找適合的人與你分享，別時常將負面情緒收於心中。當你願意與信任的人分享，他們才知道你不開心，才會照顧你的感受，你便不用再強顏歡笑。」

求助網站和熱線： 香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222 醫院管理局精神健康專線：24667350 東華三院芷若園熱線︰18281 撒瑪利亞會熱線︰28960000 社會福利署熱線︰23432255 生命熱線：23820000 賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS） 利民會《即時通》：35122626

【吸煙有害】不食煙20分鐘已可降血壓 戒煙48小時嗅覺聽覺變敏銳

很多人聽到抽煙，第一個會想到的是「啊！會得肺癌」，但其實煙草對身體的影響不僅於此。抽煙對身體的影響非常全面，不僅會增加多種癌症的發生率，也很容易會造成心血管疾病