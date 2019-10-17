【健康飲食】為何總是覺得餓？　你可能缺少了蛋白質

蛋白質很重要。當絕多數人是衣食無缺之際，發生「蛋白質缺乏」問題者應該是少之又少。然而部分人因為各種飲食禁忌的限制，或因為年紀大了胃口變很差，而在不知不覺中攝取過少的蛋白質。值得注意的是，我們身體全身上下都需要蛋白質，我們需要蛋白質來組成肌肉、部分荷爾蒙、分泌酵素、維持皮膚狀況，如果攝取太少，導致蛋白質缺乏，是無法應付身體所需的。 蛋白質缺乏時，會影響到多方面的身體功能，那我們要怎麼「看」出蛋白質缺乏呢？請注意下面的症狀。

頭髮、指甲、皮膚問題

身體髮膚、指甲的組成有角蛋白、膠原蛋白、彈性蛋白等，與蛋白質極為相關，因此當身體缺乏蛋白質，就會表現在這幾點上。缺乏蛋白質的人頭髮變得稀疏、甚至跑出圓禿，髮質變得脆弱易斷。髮色愈來愈淡，例如原本是黑頭髮的人，髮色逐漸變淡，褪成棕色，甚至漸漸變「黃毛丫頭」。

缺乏蛋白質也可能讓指甲變得更脆弱，容易斷開，跑出凹溝。讓皮膚出現色素沉澱，皮膚裂開、發紅發炎。當然若身體髮膚、指甲出現這些問題時，醫生不僅會考量到蛋白質缺乏的問題，還須檢測其他身體機能及營養狀況。

頭髮、指甲、皮膚問題（照護線上授權使用）

肌肉變少與虛弱

肌少症是大家最近經常聽到的疾患，確實不錯，身體儲存蛋白質最多的地方就是肌肉。當身體缺乏蛋白質攝取後，會轉向這個肌肉銀行提取蛋白質，來維持其他身體的重要功能。因此肌肉逐漸被耗用，肌肉量愈來愈少，人變得虛弱，這很可能是蛋白質攝取不足的第一個症狀。

研究認為，若連續一個星期蛋白質攝取量不足，就會影響到維持姿勢、活動的肌肉量，肌肉量萎縮、肌力變差、代謝變慢、難以維持平衡，這種情形在超過55歲以上的人更形明顯。因此年紀大一點的時候，反而要注意蛋白質的攝取，就算肌肉不再長大，也比較能維持住肌肉的質量，在老化過程中減緩肌肉退化的速度。

骨折機會增加

在我們身體吸收鈣質與骨頭新陳代謝時，都需要蛋白質的輔助。若飲食中缺乏蛋白質，肌肉質量變少，骨頭也變脆弱，後來突發性骨折機會就變多。研究發現當女性停經之後，最少出現髖關節骨折的族群，是平日飲食中攝取蛋白質較多的那個族群；尤其當攝取蛋白質來源屬於動物性的時候，更對減少骨折機會有幫助。

肌肉變少與虛弱、骨折機會增加（照護線上授權使用）

水腫

蛋白質缺乏會造成皮膚浮腫，或說在腳、小腿、腳踝、肚子、手的地方腫大。身體血液裡應該要含有大量的白蛋白，維持血管內適當的滲透壓，才能將身體他處的水分拉進血管裡。如果身體缺乏蛋白質，血液中的白蛋白不足，水分會蓄積在身體組織，人就變得浮腫，還會跑出腹水，肚子鼓鼓的；腳踝與腳腫脹，如果伸出手指按下去小腿前側腫脹處，會留下明顯的凹陷壓痕。

然而會發生水腫的原因並不僅止於蛋白質缺乏，心臟衰竭、肝臟不好、腎功能差等問題也會造成水腫。若有注意到水腫狀況，先別急著多吃蛋白質，最好就醫了解原因。

當身體缺少蛋白質還會有什麼症狀？按下圖繼續了解！

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那我們究竟該吃多少蛋白質呢？

每個人需要的蛋白質量，會因為體重、年紀、和活動度而有所不同。大部分的建議蛋白質攝取量會先從體重來算。另外我們攝取的脂肪、碳水化合物、蛋白質都可以是熱量來源，而蛋白質佔所有熱量來源的比重最少要超過10%，最好能佔到20%（甚至30%）。

對大多數的人來說，每公斤體重每天攝取0.8公克的蛋白質是能符合最低需求的。也就是說，五十公斤的人每天攝取40克蛋白質；六十公斤的人每天攝取48克蛋白質；七十五公斤的人每天攝取60克蛋白質。

那我們究竟該吃多少蛋白質呢？（照護線上授權使用）

對運動員來說，每天每公斤體重可以攝取到1.2到1.4公克的蛋白質，若是六十公斤的運動員，一天要吃到72到84克的蛋白質量，用這麼多的蛋白質量來維持住肌肉的修復和質量。甚至也有不同的運動協會提出建議，認為運動員一天該吃到每公斤2克的蛋白質這麼大量的程度，才能保持肌肉狀況。

除了運動員之外，也有學者認為老年人同樣需要攝取多一點的蛋白質量，如果活動度不差的話，一天每公斤體重可以攝取到1.2克的蛋白質。正在接受癌症治療得患者同樣要攝取多一點蛋白質，增強免疫力和傷口修護能力。

但請還是要注意自己腎臟功能是否正常，如果已經患有腎臟病變，請留意與醫生討論每天該吃進的蛋白質量。我們這篇主題放在蛋白質缺乏的狀況，然而過猶不及，吃太多蛋白質也同樣會有害的。至於細節上要怎麼吃，請待我們下次分解。

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：有這些症狀，小心缺乏蛋白質！（懶人包）​】