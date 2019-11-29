【月經】肚瀉、易頭暈或因子宮積聚寒邪　可靠甜食、熱飲紓緩經痛

女孩子每月一次的大事，總是痛得要死，痛得無法站立或入眠的情況更是司空見慣，究竟有甚麼方法可以舒緩經痛？而為甚麼有時經痛會特別厲害？坊間流傳飲熱朱古力可以減少經痛的煎熬，但真的有用還是純粹致肥？而月經時又能否喝紅棗水？以下將為大家解答多項月經迷思。

月經除了身體上的不適外，心情上也受影響，最無奈是控制不了何時抽痛及其流量，其實真的很困擾。﹙資料圖片﹚

可能男士不了解月經有多難熬，除了身體上的不適外，心情上也受影響，最無奈是控制不了何時抽痛及其流量，其實真的很困擾，只要能減低一點點痛楚已經很好。這次就讓註冊中醫師曹信恩教各女士如何治經痛！

1.飲用熱朱古力有助紓緩經痛嗎？

不少女士在經期疼痛難耐時，都會想喝一杯熱朱古力或食朱古力，試圖減輕經痛，但真的有功效嗎？還是只有致肥的結果？曹醫師說：「中醫角度來說，甜食的確有緩急止痛之效，除了食朱古力，還可以食紅糖或飲薑茶；而熱朱古力因為是熱飲，所以都能溫經散寒作用，可以短暫止痛。除了熱朱古力外，其他熱飲都可以。」熱朱古力雖可減經痛，但會增脂肪，每月一次所付出的代價都頗高，有其他熱飲可代替就最好了！

2.經痛劇烈有甚麼原因？

曹醫師指，若每次的經痛都非常劇烈，使自己不能站立，甚致要請病假的話，就一定先要了解原因，他指原因主要分為兩類，「一，與器官無關，二，則與器官有關。前者，可能是因為生活習慣如夜瞓、壓力大及經常喝凍飲，而子宮容易積聚寒邪，上述生活習慣都會令情況加劇。而生活壓力大，亦會令肝氣鬱結，導致血液循環差。至於後者，則是與器宫真接有關的，可能是子宮內膜移位、患有朱古力瘤或有子宮肌瘤等。」

身體積聚寒邪有何症狀？﹙按圖了解﹚

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3.長遠來說，可如何治經痛？

曹醫師指，當知道經痛是來自不良的生活習慣還是子宮出現問題後，都有相對應的方法，「如果是生活習慣出現問題而導致經痛加劇，就需要從之入手，如作息要定時、平日多做運動、少飲凍飲及少吃生冷食物，增張身體機能，就覺令經痛相對地減輕。」

若是子宮出現子宮內膜移位、患有朱古力瘤或有子宮肌瘤等問題，曹醫師指要視乎瘤的大小而選擇適合的治理方法，「如果瘤不算大，可以靠中藥及針灸令瘤縮小及控制病情；若瘤算大的話，則需要先進行切除手術。」

4.月經期間不能吃甚麼食物？為甚麼？

曹醫師建議，女士月經期間最好少食生冷食品及少喝凍飲，因這會令經痛加劇。

有甚麼不能吃？﹙按圖了解﹚

雪糕﹙ptmp/unsplash﹚

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5.月經時，能否喝紅棗水？

紅棗能補血，但我們常被長輩勸說要在經期後才可吃喝補血食品，經期中進食只會令流量增多，但曹醫師指出其實沒太大關係，「其實月經時沒有進食特定食物而令流量增加之說，所以可以食用紅棗或飲用熱紅棗水，但人參、黨蔘等等則屬藥物，經期間不能隨便進食。」

曹醫師指紅糖、薑茶及紅棗水等，只要是熱飲，都可以有緩急止痛之效。

月經時應吃甚麼？﹙按圖了解﹚

魚﹙含鐵高食物﹚﹙nguyen-linh/unsplash﹚

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【婦女健康】月經量少或因患卵巢多囊症？ 嚴重可增加患癌風險

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