【跑步】兩種膝關節受傷跑步最常見　 簡易動作鍛煉肌肉可改善

跑步有益身心，裝備簡易，只要有一條路、一對鞋，就可以跑，不過，凡是運動都有受傷的可能，尤其長跑易傷及膝關節。迅康復康治療中心註冊物理治療師李建邦撰文講解兩種跑步常導致的膝關節損傷，並提供鍛煉肌肉、改善問題的方法。 撰文：迅康復康治療中心註冊物理治療師李建邦

跑步熱潮近年興起，越來越多人投身到跑步的大隊之中。不過，如果跑步準備不妥當，亦會有機會受傷。《英國運動醫學期刊》（British Journal of Sports Medicine）的一份整合分析研究（Meta-Analysis）就指出，長跑下肢受傷率可高達八成，其中最常見的受傷部位是膝關節。跑步愛好者應了解跑步損傷的成因，從而防範於未然。

香港人常被指缺乏運動，近年就不少人投身跑步行列，街上經常可見跑手的身影。（Andrew Tanglao/unsplash）

有舊患者易「一傷再傷」

每個人的身體構造都不一樣，傷患的原因亦不一樣，但一般來說，曾扭傷或挫傷過的人更易在長跑中受傷。因為受傷後如沒有接受適當的復康治療，牽連的筋膜會繃緊，限制肌肉關節的活動，而部分肌肉亦會在受傷後變弱且難以發力，需由其他肌肉補上，導致跑步時骨骼關節偏離了正常位置，某些部位受力過多，造成勞損。

以下介紹兩個與膝關節有關的常見跑步損傷及一般治理方法！

A. 髂脛束症候群

髂脛束症候群的徵狀及建議治療（按圖）：

+ 6 + 5 + 4

髂脛束（ITB）是一條在大腿外側連接髖關節與膝關節的纖維束，在近端連接臀大肌及闊筋膜張肌，此兩組肌肉一旦緊張，通常會拉扯至髂脛束亦過度緊張。跑步時，膝部需不斷重複屈伸（屈膝至20度至30度），導致過度緊張的髂脛束與股骨外上髁（lateral epicondyle）不斷摩擦，引致發炎及疼痛。

徵狀：1. 膝部會外側及大腿外側感到酸痛，局部按壓疼痛

2. 一般會跑一段距離後才感到疼痛

3. 跑下坡時特別疼痛

治療：1. 發病初期應著重消炎止痛，可嘗試敷冰，並作適當休息

2. 情況穩定後，可以運動按摩闊筋膜張肌等，並鍛煉臀部肌肉、臀中肌等

可參考以下動作強化臀中肌（示範片）：

B. 髕骨股骨疼痛症候群

髕骨股骨疼痛症候群的徵狀及建議治療（按圖）：

+ 5 + 4 + 3

跑步時髕骨（即俗稱的「菠蘿蓋」）會在股骨溝上滑行，如果髕骨與股骨沒有對齊，髕骨會傾向一邊，導致該部分的股骨受壓而引起疼痛，起因可能是髖膝關節肌力不平衡、部分筋膜過緊等，常見情況是當大腿内側肌肉，特別是股内側肌（VMO）不夠强時，外側的肌肉包括髂脛束等，便會施加更大的力引起髕骨的向外側滑動。

徵狀：1. 感覺膝蓋骨附近或裡面疼痛

2. 上落樓梯、跪下、深蹲時特別疼痛

治療：强化臀部肌肉、四頭肌肌肉，特別是股内側肌（VMO）

可參考以下動作強化股内側肌（示範片）：

不過，以上治療運動都是參考方法，如持續疼痛請及早諮詢醫生或者物理治療師。

參考資料：Van Gent, R. N., Siem, D., van Middelkoop, M., Van Os, A. G., Bierma-Zeinstra, S. M. A., & Koes, B. W. (2007). Incidence and determinants of lower extremity running injuries in long distance runners: a systematic review. British journal of sports medicine, 41(8), 469-480.

迅康復康治療中心註冊物理治療師李建邦（撰稿人授權提供）

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