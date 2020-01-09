【武漢肺炎】新型冠狀病毒為沙士「親戚」　武漢肺炎5大重點

武漢肺炎來勢洶洶，內地專家判定為「新型冠狀病毒」；而2003年爆發的沙士（SARS）當年也是一種新型的冠狀病毒。大家憂慮沙士再臨，近日出現搶購口罩情況。綜合武漢肺炎的最新情況，5大重點大家不可不知。

武漢自去年底起爆發不明原因肺炎，內地專家近日證實病原是一種新型冠狀病毒。（資料圖片）

內地專家組今早（9日）公布，引發武漢不明肺炎的病毒初步判定為新型冠狀病毒，而中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌則表示，就臨床病徵而言，引致武漢不明肺炎的新型冠狀病毒並不及沙士般嚴重。

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1. 武漢肺炎初步判定為新型冠狀病毒

央視新聞（9日）報道，就病原檢測結果初步評估，截至2020年1月7日21時，實驗室檢出一種新型冠狀病毒。

報道又指出，從病人發現病原的核酸、基因組和抗體證據，短期內可以完成，而病原的分離和致病性鑒定等科學研究，則需要數周時間。至於針對一種新發病原體的特效藥物和疫苗研發，則可能需要數年時間完成。

點擊下圖瞭解「冠狀病毒」：

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現今已知的人類冠狀病毒，一共有6種，其中四種致病性較低，一般僅引起類似曾通感冒的輕微呼吸道症狀，但有兩種：即大家熟知的「沙士」及「中東呼吸綜合症」的冠狀病毒，則可引起嚴重的吸吸系統疾病。相關文章：【武漢肺炎】內地專家組：不明肺炎病原體初步判定為新型冠狀病毒

2. 本港懷疑個案至今累計：48宗

自去年底爆發不明原因肺炎，武漢當地至今有逾50多宗通報病例，當中部分病人病情嚴重，但沒有死亡個案。

截至今日（9日），本港累計已有48宗懷疑個案，患者報稱有出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀等。

至於其他地區包括台灣也有呈報個案： 台灣疾管署公布至1月9日為止，有3名符合「中國武漢旅遊史之發燒肺炎病例」通報定義個案 ，當中1名檢出H1N1流感的個案，曾經前往武漢，不過沒有接觸疾病的爆發地「華南海鮮市場」，也沒有接觸過禽畜。

此外，新加坡日前亦一度出現可疑病例，但經臨床評估及實驗室測試後確認與武漢肺炎無關。

3. 症狀和流感相似： 有發燒及急性呼吸道感染徵狀要馬上就醫

不明原因的病毒性肺炎病例，病徵主要為發燒，少數病人呼吸困難會令上呼吸道受感染，症狀和流感十分相近。

本港已將「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」納入《預防及控制疾病條例》下法定須呈報傳染病。

呈報準則為： 醫生如發現任何病人出現發燒及急性呼吸道感染徵狀或肺炎病徵，並曾於病發前14天內到訪武漢市（不論曾否到過街市或海鮮市場），便要通報衞生防護中心作一步調查。

因應武漢爆發不明病毒性肺炎，公立醫院已提升至「嚴重」級別，不少出入醫院人士都戴上口罩。（資料圖片／梁鵬威攝）

4. 新年將近外遊注意 ：病毒散播風險

衞生署衞生防護中心提醒，從外地回港後，若出現發燒或其他病徵，應立即求診，告訴醫生最近曾到訪的地方；並佩戴外科口罩，以防傳染他人。

市民外遊時應注意以下事項：



- 避免接觸動物（包括野味）、禽鳥或其糞便

- 避免到濕貨街市、活家禽市場或農場

- 切勿進食野味及光顧有提供野味的食肆

- 如旅遊途中身體不適，特別是有發燒或咳嗽，應戴上外科口罩，立即通知酒店職員或旅遊領隊，並盡快求診

5. 日常保持良好個人及環境衞生

由於病毒可能具傳染性，即使沒有外遊，大家亦應加強注意個人及環境衞生，特別注意以下事項：

．經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前；觸摸扶手或門把等公共設施後 ．當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後 ．洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法 ．打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，然後徹底清潔雙手 ．當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠迫的地方，及盡早向醫生求診

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