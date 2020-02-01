【感冒】長期乾咳或痰咳未必感冒　夜咳氣喘可能心臟衰竭？

「咳嗽」可以說是一個非常常見的症狀，雖然看起來是小問題，但晚上咳嗽咳到睡不著覺，或是咳到臉紅脖子粗、呼吸喘不過氣來，甚至咳到漏尿，也是很痛苦的一件事情。而咳嗽之所以會是一個普遍的症狀，就是因為它同時可能來自各種不同的疾病，甚至是很多疾病夾雜在一起，所以怎麼判斷自己的咳嗽該看哪一科，是非常重要的一件事情。

久咳不癒的7種可能（點擊下圖看清！）

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有咳嗽症狀的疾病非常多，但大致上可以粗分為7種，除了咳嗽之外，還有各自特殊的症狀。（VCG）

通常2~3天就結束的咳嗽，可能是急性的感冒或是過敏，通常不需要太擔心。但如果是超過3星期以上的咳嗽，就可能是更嚴重的疾病造成的；雖然會有咳嗽症狀的疾病非常多，但大致上可以粗分為7種，除了咳嗽之外，還有各自特殊的症狀。

1. 鼻涕倒流：通常是短促的乾咳，喉嚨會覺得癢癢、有東西堵塞，白天的時候通常會頻繁流鼻水，晚上夜咳。

2. 氣喘：特徵是會有多痰的狀況，跟鼻涕倒流的咳嗽不同，感覺是從胸腔出來的深咳，可能會伴隨呼吸的「咻咻咻」等喘鳴聲，特別是接觸到塵蟎等過敏原的時候會大大加重症狀。

3. 慢性阻塞肺病：跟氣喘的症狀類似，但活動力會比氣喘患者下降的更快，可能跑步一下，或是爬2層樓梯就會開始喘。

4. 胃食道逆流：喉嚨會一直覺得有東西卡著，胸口悶悶的，特別是在吃完飯後特別想咳嗽。

5. 心臟衰竭：會一直覺得胸口很悶，晚上睡覺的時候特別悶、呼吸困難，不過跟鼻涕倒流不同，感覺是從胸腔出來的深咳。

6. 肺實質病變（肺炎、肺結核、肺癌、氣管擴張症等）：肺炎可能會伴隨發燒，而肺結核可能合併有發燒、夜間盜汗、咳血等症狀，氣管擴張症也可能咳血，而肺癌的咳嗽通常會伴隨體重逐漸下降。

7. 藥物的副作用：含有Captopril成分的高血壓藥除了降血壓之外，也會抑制身體分解咳嗽物質，所以長期使用可能會引發慢性咳嗽；另外，第二代、第三代抗組織胺雖會使鼻水變少減輕過敏反應，但鼻水卻會變得濃稠，容易引發鼻涕倒流。

如果看過其他科別，還是找不出問題，建議還是要回到心臟內科、胸腔內科開始看，因為如果是心臟疾病，立即死亡的風險很高，必須先排除。（Online Marketing／Unsplash）

慢性咳嗽該找哪一科？

看了上述的咳嗽症狀，其實每一個疾病需要的科別都不一樣，如果是鼻涕倒流，建議到耳鼻喉科或家醫科看看自己是不是有過敏現象，通常治療過敏後，咳嗽的症狀就會好起來。氣喘、慢性阻塞肺病、肺實質病變則要看胸腔內科，照胸部X光或是低劑量電腦斷層掃描才能確診。

胃食道逆流建議看胃腸肝膽科，通常照胃鏡可以找到胃食道逆流的明確原因，但也可以從生活習慣的調整開始，少吃刺激性的食物，像是辣、酸、含有咖啡因的食物、吃太飽等；心臟衰竭的問題則建議去看心臟內科，先照心臟超音波來確認心臟的健康程度。

藥物的副作用則建議回去原本開藥、看診的醫生，跟醫生說明有這樣的情況，請他換藥試試看，如果1個月後還有症狀，可能就不是藥物造成的問題。

另外，如果看過其他科別，還是找不出問題，建議還是要回到心臟內科、胸腔內科開始看，因為如果是心臟疾病，立即死亡的風險很高，必須先排除；而咳嗽的問題還是跟胸腔比較相關，如果不是鼻咽部的問題，多半還是能透過照X光、低劑量電腦斷層掃描來找出原因。

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