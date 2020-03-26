【免疫力懶人包】益生菌大蒜蘑菇防感染　21個要點快速增免疫力

新冠肺炎疫情不斷擴散，大家都希望增強免疫力，以減低受感染的風險。不過對於免疫力，你又有幾多認識？不斷清潔周圍環境，多做運動，真的可以提升免疫力？除了攝取維他命C外，還可以做什麼呢？

經常感冒傷風咳，代表免疫力差，除此以外還有什麼症狀，令你知道自己免疫力差呢？按圖立即看看你的免疫力是否已響警號？一次過看懂提升免疫力的實用貼士：

7 個免疫力差的警號

免疫力差除了容易病、容易感到疲勞之外，還會有什麼不同的症狀？（按圖）：

+ 16 + 15 + 14

1 出疹生蛇

免疫力差容易出現「帶狀疱疹」，也就是大家俗稱的「生蛇」。其實只要出過水痘，就有機會生蛇，曾出水痘的人身體會留有病毒。正常情況下，人體自身的免疫力會將病毒抑壓，令其不能復發，但身體免疫力一旦下降，病毒就會乘機復甦。

2 口腔疱疹

當免疫力差時，你或許會發現口腔周圍開始有刺痛、發癢或灼熱感。其後可能發現口腔內或周圍出現水泡，或是長唇瘡。這是由1型單純疱疹病毒引起的疱疹。

3 腸胃問題

如果你經常出現腹瀉、胃氣或便秘，就可能代表你的免疫系統妥協或投降了。一旦腸胃的益菌水平低，便可能令你出現病毒感染、慢性炎症，甚至令患上自體免疫性疾病的風險增加。

4 經常受感染

如果你經常受感染，這可能是免疫系統發送的警號。美國過敏氣喘暨免疫醫學會指出，成人免疫力不足可能會一年內出現多於4次的耳朵感染、一年內出現2次肺炎、患有慢性鼻竇炎，或一年內出現多於3次細菌性鼻竇炎發作、一年內需要接受多於2個抗生素療程。

5 傷口癒合慢

當你被燙傷、劃傷或刮傷後，皮膚會進入損傷控制模式。癒合過程，需依靠健康的免疫細胞。如果你的免疫系統差，皮膚再生速度會受影響，令傷口癒合時間加長。

6 經常感疲勞

免疫系統出現問題時，能量水平也會出現問題。在一般情況下，身體會預留能量，以支撐免疫系統，對抗細菌。

7 傷風感冒長久不癒

一年傷風感冒2次至3次屬正常。但是，假如你經常感冒，或是感冒長久不癒，就代表你的免疫系統戰鬥力不夠強，需用更多時間擊倒病菌。

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8種食物及營養增強免疫力

維他命C、蛋白質、益生菌、鋅和鐵對免疫力也十分重要（按圖）：

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1. 蛋白質

蛋白質對製造及身體組織十分重要，也有助對抗病毒及細菌感染。免疫系統中的抗體及免疫細胞，都需要蛋白質。飲食中攝取太少蛋白質，可能會導致虛弱、疲勞及免疫力變差等。

2. 益生菌

至於益生菌，就具有降低發炎的功能，不論是病毒感染或腸胃問題，都有一定的紓緩效果，甚至預防感冒、縮短一般感冒時間或減輕症狀的效果。平日可多吃含活性菌（live and active cultures）的食物，因腸道的細菌可以影響身體抵禦感染的能力。

含益生菌的食物：紅茶菌（Kombucha）、泡菜、益生菌補充劑、麵豉湯、豆腐、低脂高蛋白乳酪

3. 鋅

鋅有助成長、發育和日常身體運作的功能，亦有助增強免疫系統，協助傷口痊癒。加上，鋅能製造DNA，幫助消滅細菌和病毒。

含鋅的食物：蠔、肉類、海產、豆類、果仁（花生、杏仁、腰果）、種子（南瓜籽）、奶類食品（牛奶、芝士、乳酪）

4. 鐵質

身體細胞所需的氧氣是透過血液中的紅血球運送，而鐵質就是其中主要攜帶氧氣的物質。另外，鐵質也會參與合成神經傳遞物質和部分的免疫細胞，可以幫助腦部早期的認知發展和維持身體的免疫功能。嚴重缺鐵更可能會導致免疫功能下降，甚至是引起缺鐵性貧血，偶爾有暈眩的問題發生。

含鐵質食物：

動物性食物：豬紅、鴨血、豬肝、文蛤

植物性食物：紅莧菜、紅豆、黑豆、豆干絲、紅鳳菜

5. 維他命C

營養師詹兆洲發現部分市民服用維他命丸存在謬誤，以為攝取愈多愈好，其實不同維他命丸也有建議分量。以維他命C為例，每日可攝取100毫克，即相當於1.5個中型橙，最高攝取量是2000毫克。若攝取過多維他命C，可能出現反胃、肚瀉等副作用，或增加患腎結石風險。

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根據《美國國家衛生院》的資料，大家日常可透過進食蔬果或營養補充品，攝取維他命C。可是，過多維他命C會帶來不同的問題，例如腹瀉和噁心等，以下為各年齡層每日攝取維他命C的上限（按圖）：

+ 7 + 6 + 5

1至3歲：400 毫克

4至8歲：650 毫克

9至13歲：1,200 毫克

14至18歲：1,800 毫克

成人：2,000 毫克

6. 大蒜

根據佛羅里達大學的研究，陳年大蒜真的可以幫助免疫系統的提升，他們把120名20至30歲左右的健康受試者分成2組，分別服用90天的陳年大蒜跟安慰劑，結果服用大蒜的人，血液中的免疫T細胞明顯的增加了，而且功能變得更強大，複製的速度快了8倍、活性提升了30％。而免疫T細胞，就是對抗感染的第一線，如果數量愈多，就代表能對抗的病原體愈多，自然就不容易被感染。

7. 辣椒

新鮮的辣椒含有「辣椒素」，可以跟人體許多器官表面的受體結合，達到保護這些器官的效果。辣也可以刺激免疫系統，讓免疫系統處在活化的狀態，面對病菌的攻擊，自然就能很快的反應。另外，新鮮的辣椒同時還含有大量維他命C、胡蘿蔔素、維他命B群，這些也都是可以協助身體增強免疫力、增加抗氧化力的元素，但在烹煮過後都會消失，所以如果真的想吃辣，還是吃「新鮮的最好」！

8. 蘑菇

根據澳洲西悉尼大學（University of Western Sydney）的研究團隊認為，食用蘑菇會活化腸道，增加益生菌的數量，所以能刺激免疫系統製造抗體，而這些抗體會循環到全身，所以口、鼻都能檢測到，自然也能更好的防禦外來的病菌。

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9個提升免疫力的好習慣

日本醫學博士石原結實就指出，體溫降低一度，基礎代謝大概會下降12％，會加速老化、熱量消耗緩慢，還容易發胖。體溫上升一度，免疫力可以提高五倍以上。所以，感冒時發燒會讓體溫上升，就是增加身體防衛病毒的一種免疫反應。大家應該如何從日常增加免疫力呢？（按圖）：

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1. 多吃溫熱食物

大家可多吃溫性食物，例如羊肉、核桃、李子、韭菜、茴香、洋蔥、桂圓、肉桂，以及蔥、薑、蒜等辛香料，少吃冰冷以及黏膩的食物如糯米等。

1. 每日快走30分鐘

適度鍛練肌力，就能讓體溫達到上升的效果，特別是以下半身為主的肌肉群，更能有效提升基礎代謝與身體溫度。

3. 頸部保暖

脖子、頭部是許多重要血管分佈的地方，血管、淋巴、神經組織等重要器官都在頸部，所以，最好要讓脖子保暖，以抵禦寒冷，不讓寒氣入侵。

4. 泡腳

泡腳讓腳溫暖，才能把下肢的血液送回來，讓血液暢通，自然能驅除痠痛、增加免疫力。每次泡腳大概使用38至40度的水溫，感覺溫熱就可以，泡大約10分鐘。

5.穴道按摩

利用按摩讓全身保持溫暖，藉著按摩可讓全身經絡血液循環更順暢，3個主要穴道：包括關元穴、足三里穴和湧泉穴，只要每天早晚按5分鐘，就能讓身子暖活起來。

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6. 充足睡眠

睡眠不足和壓力大都會令皮質醇激素增加，長此下去便會抑制免疫系統。因此大家應保持充足睡眠，以維持良好的免疫力。瞓多少才稱上足夠？家庭醫生莫昆洋回應，其實睡眠時間因人而異，視乎起床時的精神狀況，如有否感到疲勞等。

10個入眠貼士（按圖）：

+ 32 + 31 + 30

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7. 曬太陽

陽光會令皮膚產生維他命D；而維他命D水平不足，會增加患呼吸道感染的風險。換言之，多曬太陽或有助預防呼吸道感染。

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8. 定期運動

中度至強度運動，可增加血液循環，有助加強體及刺激體內的免疫系統運作。而這效果於運動後可持續數天，因此經常運動的人相對較少患上呼吸道感染，如喉嚨痛、傷風或鼻竇炎。

中等強度運動：快步行、水中有氧運動、打網球（雙打）、在平路上踏單車

劇烈運動：快速游泳、跳快舞、跳繩、打網球（單打）、打籃球、踢足球

家庭醫生莫昆洋建議居家運動可做掌上壓、拉筋、有氧健身操（Aerobic）及瑜伽等亦可，同時提醒大家在白天時做運動較佳，由於運動時心跳加快，使人進入興奮狀態，會難以入睡，故睡前2至3小時應避免劇烈運動。

9. 適當減壓

壓力大的人士患病的機率較高。而長期受壓，慢性壓力會影響身體的免疫系統健康，當免疫系統減少製造抗體，免疫力便會下降。

大家可多吃有助減壓的食物：三文魚、牛油果、腰果、黑朱古力、全麥麵包、麥片、牛奶

保護免疫力：4 件不要做的事

4件自損免疫力的事（按圖）：

飲酒

衞生署衞生防護中心指出，酒精會損害免疫系統和呼吸系統。 有流行病學研究顯示，酒精和肺部感染及肺結核有關。一項系統性回顧及綜合分析指出，每日飲用24克、60克和 120克酒精的人士染上社區感染性肺炎的風險，比不飲酒的人士分別高12%、33%和76% 。

吸煙

吸煙會增加患支氣管炎及肺炎的風險，會削弱基本的免疫力。要增加免疫力，便要少飲酒及戒煙。

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過份清潔

兒童免疫及傳染病專科醫生何學工指，免疫系統如果缺少刺激，長遠可能形成一個狀態，有剩餘的力度，或會容易產生過敏反應。長遠可能會容易有免疫偏執的表現，當中最常見的就是易患自體免疫症。自體免疫症可能會自己攻擊自己的免疫系統。

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冷水澡

目前並沒有科學證據顯示冷水可以增加身體的免疫力。實際上，對於已經感冒的人，不建議用冷水洗澡。因為感冒甚至發燒後身體本身已經很虛弱，冷水可能會破壞機體對轉移的調節，加重病情，嚴重時還有可能引起肺炎。另外，有心腦血管疾病的人也不適合洗冷水澡。冷水流過身體，將會引起血壓突然升高，血管驟然收縮，同時冷水刺激還會導致心率加快，這時候很容易引起心腦血管意外。所以，有心腦血管疾病的人應該避免洗冷水澡，它根本不會鍛煉心腦血管，反而有害健康。

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