【癌症】啤酒肚會致癌！了解啤酒肚7大成因避免癌症心臟病4大風險

啤酒令人又愛又恨，你和朋友相聚時喜歡「啤一啤」嗎？香港防癌會公布「港人飲酒調查」，指45%受訪者有中央肥胖，俗稱啤酒肚，當中七成有飲酒習慣。啤酒肚除了影響外觀，還會帶來致癌風險。啤酒肚是否啤酒造成？除了致癌，還有什麼健康風險？

啤酒肚，也即中央肥胖，會增加患心臟病、糖尿病及致癌風險，因此不容忽視。日常究竟要注意什麼？又如何檢測自己是否有啤酒肚？（按圖）：

香港防癌會去年11月14日至12月20日進行「港人飲酒調查」，訪問了521人。調查指66%人在過去三個月曾經喝酒，啤酒佔54%，平均一周飲1.27罐。防癌會指，世衛旗下的國際癌症研究中心已將酒精列為一級致癌物，即使酒精含量低的啤酒亦會誘發癌症；另外，酒精飲品熱量會導致中央肥胖，即使體重指標（BMI）正常但有啤酒肚，致癌風險仍然存在。

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飲啤酒易有啤酒肚？

對於一般亞洲成年人而言，如果你的腰圍尺寸相等於或超出以下水平，你將被界定為中央肥胖：

男性：90厘米或以上（約36吋或以上） 女性：80厘米或以上（約32吋或以上）

你知道為什麼喝啤酒會容易有啤酒肚嗎？（按圖）：

+ 8 + 7 + 6

1）增加額外卡路里的攝取量

一罐12安士的啤酒，熱量約為150卡路里。在正餐之餘又喝酒，容易不小心攝取過多熱量。而且，喝酒可以短時間內就讓食慾大增，讓食量比平常更多，所以，經常喝啤酒的話，可能會讓你不知不覺吃下更多熱量。

2）阻礙脂肪燃燒

喝酒會阻礙身體燃燒脂肪，因為喝了酒後，我們的身體自然會將酒精視為需優先分解的東西，而不去處理其他體內的燃料，更不用說燃燒脂肪了。所以，經常喝酒較易增加脂肪，不過亦有一些長期研究發現，每天喝少於500毫升的啤酒，增加體重或腹部脂肪的機會不大。

3）容易囤積脂肪

啤酒花，含大量植物雌激素，這些植物化合物會模擬體內的雌激素（Estrogen），產生相同的作用，而雌激素本身是利於脂肪囤積的荷爾蒙，所以有些人認為，啤酒中的啤酒花，可能會導致男生體內的荷爾蒙產生變化，進而增加了腹部脂肪囤積的機率。但目前這個說法，科學界仍然沒有清楚的原理解釋。

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不只飲啤酒會有啤酒肚

其實不只飲啤酒會造成腹部肥胖，以下就列出一些其他成因（按圖）：

+ 4 + 3 + 2

- 高糖飲食 - 反式脂肪（加工或油炸食物） - 低蛋白飲食 - 低纖飲食 - 缺乏運動 - 壓力 - 睡眠不足

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增患病風險

代謝症候群

「代謝症候群」其實就是我們常聽到的三高問題，包括血壓變高、高血糖、異常的血脂肪升高（包括膽固醇或三酸甘油脂），或是已經在用藥控制血壓、血糖、或血脂肪，以及腰腹部聚集太多脂肪，就屬於代謝症候群。按圖看看代謝症候群的症狀 :

+ 2

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第2型糖尿病

脂肪囤積會形成「大肚腩」，而中央肥胖正是糖尿病風險之一。因為肥胖指數上升，身體就會出現胰島素對抗的情況，長遠來說同樣會令血糖上升，增患糖尿病風險。

糖尿病高風險因素，你又中了幾個？（按圖）：

+ 12 + 11 + 10

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心臟病

當腹部脂肪增加時，也代表內臟脂肪（Visceral fat）同樣在增加，而內臟脂肪具有代謝活性（Metabolically active），能干擾我們體內的荷爾蒙，也就是說，內臟脂肪改變身體機能，並增加心臟病（Heart disease）的風險。

女性心臟病發前，不可忽視出現的徵兆（按圖）：

+ 14 + 13 + 12

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癌症

世衛旗下的國際癌症研究中心已將酒精列為一級致癌物，即使酒精含量低的啤酒亦會誘發癌症；此外，酒精飲品的熱量會導致中央肥胖，即使體重指標（BMI）正常但有啤酒肚的人，致癌風險仍然存在。

（資料來源：《Harvard Health Publishing》、《衛生署衛生防護中心》、《衛生署》）

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