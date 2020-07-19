【便秘】步姿錯腿粗損關節　3大方法糾正行路月瘦5kg便秘都冇埋！

有些人走步聲特別的大，還沒看到人就聽到鞋子拖著前進的聲音，日本瑜珈老師分享其實這樣拖行的步伐，很有可能是導致下半身肥胖的原因。正確走路應該也要保持核心力量，不僅可以消除腹脹和減輕體重，還能讓你的雙腳愈走愈美。

只用「腿部肌肉」行走腳步聲很大

是否注意過自己走路、爬樓梯時，是否總是發出「砰！砰！」很大的聲音，其實走路的姿勢會決定人的體態，錯誤的走路姿勢會讓人雙腿變粗、水腫，其中一個判斷方式也許就可以從腳步聲中看出端倪。日本知名瑜伽老師森和世進一步解釋：「如果走路時僅使用腿部肌肉，而不使用軀幹（身體核心），就會聽到腳步聲很大。」

對於廣義的「核心肌群」是指：肩膀、胸肌、腹肌、臀肌與大腿等，包圍在人體中心脊椎周圍的肌群。不管做哪種動作即便只是彎腰、撿東西，都是可以利用核心肌群達到，森和世表示：「如果都不利用核心力量，而是只用四肢出力，易導致肌肉過度使用，當累積過多疲勞時就會出現疼痛。」

掌握利用核心力量走路的三大要點，減輕關節負擔、消水腫（點擊下圖了解）▼▼▼

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核心肌群也助減緩關節負擔

換句話說，當有用核心肌群出力時，可以減輕下半身肌肉的壓力，防止下半身的疲勞和腫脹，減輕關節的負擔，不僅更方便移動，也有雙健康輕巧的雙腿，因此正確的走路方式就顯得更為重要。

日本由足治療院院長新保泰秀也長期關注如何正確走路，他表示：「光只是改變走路方法，就有患者1個月瘦了5公斤，橘皮組織消失，便秘改善，水腫也消失了。」

三要點利用核心力量行走

1. 走路時雙腳不能合併，應該要微寬。身體呈筆直，腹部內收，髖部擺正。 2. 注意腳尖的方向，因為外八或內八容易導致膝蓋、髖關節、骨盤歪斜，甚至整個人的體態也會受到影響。 3. 前腳踏地後，重心要移往前腳，此時上半身和腳踝、膝蓋為一直線。剛開始調整姿勢走路速度可以較慢，每走一步後腳都在伸展後腳根部，有助於刺激腸道，改善便秘。

錯誤姿勢易走出其他疾病

駝背圓肩、聳肩、腰痠、走路時骨盆歪斜等都是錯誤的姿勢，但因為走路習慣是長久累積下來，要短時間改變真的相較不容易，可以先透過練習每天走500步，用正確的姿態越走越長。

只是如果是本身核心肌群的肌力不夠的人，身體就會顯得不夠穩定，感覺隨時就會跌倒，平時就也可以透過其他運動方式訓練核心肌群，透過訓練下可以保持步態穩健，預防跌倒。

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