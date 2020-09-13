【指甲】泛黃糖尿病乾裂或甲減　10種指甲看健康直紋唔使怕但...

指甲，可以觀察到患病的先兆，可以當作健康的警號。健康的指甲，應該呈現平滑且紅潤有光澤，但當指甲出現顏色變化、變形，或是斷裂凹陷時，就可能代表你患上其他更嚴重的病，例如肝病、貧血、銀屑病等。究竟指甲出現什麼狀況需特別注意呢？

指甲透露你的健康狀況，或是助你把握黃金求醫期的重要線索。根據《Health》的報道，整理了10種不同的指甲症狀，或有助你找出身體潛藏的疾病（按圖）：

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1）指甲泛黃

指甲變黃或困擾不少人，不過原來隨著年齡增長，指甲會自然變黃。除此以外，有時也可能是指甲油或水晶甲（acrylic nails）所造成。如你有搽指甲油或修水晶甲的習慣，出現指甲變黃的情況，你可嘗試暫時停止修甲，讓指甲慢慢修復。

經常指甲黃的另一個原因，就是吸煙。吸煙時，煙霧會薰到手指，造成指甲泛黃。也可能是因維他命或礦物質攝取量不足，導致指甲變黃，服用維他命補充品，或有助改善情況。

假如你在反覆治療後，指甲仍然泛黃，就可能是甲狀腺有問題、銀屑病（psoriasis ）或糖尿病的症狀。

2）指甲乾裂或脆弱

指甲乾裂或脆弱十分常見，但可能由不同成因所致，例如游泳、過分使用洗甲水、經常不戴手套接觸洗潔精，又或環境濕度太低等。

此外，如你經常接觸化學物品，例如清潔用品，或老化，都可能會導致指甲乾裂或脆弱。可是，如你發現情況持續就要求醫了，有機會是甲狀腺機能低下症（Hypothyroidism）造成的副作用。

▼ 10個甲減症狀，你平日又有否注意呢？（按圖👇👇👇）：

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指甲和皮膚一樣，都是可吸收潤膚膏，而潤膚膏可預防指甲日後變得乾裂。皮膚科醫生Debra Jaliman建議，可選購含有透明質酸（Hyaluronic acid）、甘油（glycerin）或乳木果油（shea butter）的潤膚產品。如果這些產品不能助你紓緩或解決指甲乾裂問題，可嘗試服用促進指甲健康的生物素，又稱維他命B7（Biotin）的營養補充劑。

3）杵狀指甲（nail clubbing）

杵狀指甲（clubbing nails）是指因手指指尖變大，令指甲拱形隆起及變圓。有時可能是肝或腎病的先兆之一。而根據資料指，造成的杵狀指甲的原因，還包括肺癌、心血管疾病、乳糜瀉（Celiac disease）、甲狀腺亢進等。

4）指甲有白點

不少人相信，指甲出現白點，代表鈣質不足。不過皮膚科醫生John Anthony指，其實這些白點不是十分重要。一般是由小創傷所造成，例如撞到手指。他續指，一般都和鈣質無關。

5）指甲有橫紋

指甲出現橫紋一般都是指甲直接受損。不過，如你發現不只一隻手指的指甲有橫紋，就可能代表你患有更嚴重的疾病，或因身體需長時間對抗疾病，把能量保存予其他功能，暫停指甲生長。

另一個指甲出現橫紋，也可能是由於藥物反應引起，例如患者近期曾接受化療。

6）指甲有直紋

如你發現指甲出現直紋，則不用過分擔心。一般都是老化的正常現象，就像臉上的皺紋一樣。當你變老，指甲也會出現紋路。

▼ 抗衰老小貼士（按圖👇👇👇）：

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7）指甲被嚴重咬爛

咬指甲十分常見，不過當你過度咬指甲，例如經常咬指甲，或是摘去指甲周邊的皮，就可能是強迫症（Obsessive Compulsive Disorder） 的症狀。有時，或需要使用精神科藥物，治療和強迫症有關的咬指甲行為。

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8）指甲向內凹陷

指甲向內凹陷，又被稱為「匙狀甲」，通常都是缺鐵性貧血的症狀（iron deficiency anemia）。因此當你發現指甲出現凹陷，建議求醫，並找出原因。缺鐵性貧血可透過補鐵營養補充劑治療。

除了指甲凹陷外，指甲十分蒼白，也可能是缺鐵性貧血的症狀之一。

9）指甲有凹痕或凹洞

如你的指甲出現凹洞，或是患上銀屑病（psoriasis）的症狀之一。根據資料指，銀屑病也可和銀屑病關節炎有關，並可引致關節腫脹。

▼ 銀屑病常見症狀（按圖👇👇👇）：

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10）指甲出現黑線

如你的指甲出現黑色的紋就要小心了，或可能是患上黑色素瘤（Melanoma）的症狀。當指甲出現黑線時，就可能代表情況已經變得嚴重。因此，如你發現指甲出現黑線，應盡快求醫，找出背後原因，及早接受治療。

▼ 黑色素瘤皮膚癌的高危人士（按圖👇👇👇）：

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（資料來源：《Health》、《Healthline》、《WebMD》）

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