【念珠菌】濕重食肥膩易中招　外陰痕分泌臭5症狀淮山湯健脾除濕

念珠菌陰道炎是常見的婦科病，困擾不少女性，除了因為衞生問題，原來也與體質有關。註冊中醫周穎欣指，體質偏濕、偏虛的女性最易出現念珠菌陰道炎，調整飲食習慣之餘，服用利水除濕的食療及按相應穴位也可以改善問題。

在中醫角度，念珠菌屬於濕濁之邪，當正氣抵抗能力不足，濕濁就會侵襲人體，往下流動，導致白帶異常。（GettyImages）

念珠菌陰道炎的成因

女性陰道本有念珠菌存在，周醫師指念珠菌屬濕濁之邪，當人體正氣充沛時，便不會構成任何問題，但當正氣抵抗能力不足，濕濁就會侵襲人體，往下流動，導致白帶異常，患者或會出現豆腐渣般的分泌物、陰癢、腹痛等徵狀。

▼念珠菌陰道炎知多啲！（按圖了解👇👇👇）

念珠菌陰道炎主要成因：

1. 行經及生產時病邪入侵身體

2. 脾臟濕氣未能及時排走，蘊釀成濕熱

3. 陰道衛生欠佳

4. 經常進食肥甘厚味（肥膩、糖分高、味道濃郁的食物），如腩肉、芝士類食品、煎炸食品等。

以上成因皆會令濕邪於體內形成，繼而流向任脈和帶脈，令分泌增多，造成感染，令陰道排出豆腐渣樣異常白帶。

念珠菌陰道炎的徵狀包括：陰道排出豆腐渣樣分泌、分泌有臭味、外陰瘙癢，或伴疼痛、性交痛及小腹作痛等。

念珠菌陰道炎高危人士

周醫師指，體質偏濕、偏虛的女性最易出現念珠菌陰道炎。

▼念珠菌陰道炎高危人士！（按圖了解👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

1. 偏濕女性：由於濕邪黏滯重濁，容易留在體內，難以排走，導致念珠菌陰道炎持續時間較長，並且反覆發作。偏濕女性大多有面油偏多、頭重、進食奶類製品後腹脹腹瀉、下雨天周身關節痛等表現。

2. 肺脾腎氣虛者：即易累、面色黃、飯後胃部不適、大便爛、記憶力下降、腰痠軟、有夜尿、手足容易浮腫、容易感冒者，亦容易出現念珠菌陰道炎。在中醫角度而言，肺、脾、腎三臟通力合作方能將身體水液分佈，以及協助排走，肺、脾、腎之氣不足則水液分佈及代謝失利，使濕濁停於體內，形成白帶過多，易發感染。

肺氣虛：易患感冒、出汗、手足易浮腫

脾氣虛：易累、面色黃、飯後胃部不舒、大便爛

腎氣虛：記憶力下降、腰痠軟、有夜尿

若性伴侶生殖器有念珠菌也可會造成反覆感染，故患有念珠菌陰道炎的性伴侶亦應同時接受治療，並在發病初期避免發生性行為。病情穩定後，在鞏固治療期間亦應在發生性行為時戴上安全套，避免復發性感染。

此外，長期病患，如未受控的糖尿病患者、免疫力低下患者及念珠菌治療未徹底者也容易提高反覆感染的機會。

改善念珠菌陰道炎的食療

周醫師建議了兩款有助改善念珠菌陰道炎的食療，包括冬瓜苡米赤小豆湯及扁豆淮山湯。（按圖了解👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

冬瓜苡米赤小豆湯：清熱利濕、適合體質偏熱人士

注意：懷孕婦女、行經期間婦女、大便燥結及滑精（夜間無夢而遺，甚至清醒時精液自動滑出）人士均不宜。

扁豆淮山湯：健脾利水除濕，固腎氣，減少白帶。適合體質偏寒、偏虛弱人士

注意：大便燥結人士不宜。

飲食宜忌

進食方面，念珠菌陰道炎患者宜清淡飲食，多菜少肉，並忌吃以下食物。（按圖了解👇👇👇）

穴位按壓

除了食療及忌吃食物，念珠菌陰道炎患者亦可以多按以下穴位改善問題。（按圖了解👇👇👇）

陰陵泉：健運脾胃，化濕滯，調膀胱

足三里：調理脾胃，清熱化濕，固本培元

三陰交：補脾胃，調經，祛經絡風濕

其他改善念珠菌陰道炎的方法：

穿著透氣度良好的內褲及鬆身褲、用熱水清洗內褲、與伴侶保持良好衛生習慣，避免共用浴巾等衛生用品；避免不潔性生活，如未有潔淨身體便進行性行為、多於一位性伴侶等；避免外陰接觸公共廁板；宜處於乾爽地方，避免長期處於潮濕環境。

相關文章：【中醫教室】情緒差憂慮多易肝鬱 嚴重可致癌！5大食療疏肝健脾