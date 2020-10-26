【肺病】咳嗽多痰似感冒？10大致命疾病慢阻肺病9徵兆氣促缺氧

咳嗽、多痰是傷風感冒常見症狀，同樣也是「慢阻肺病」症狀之一，不少人會誤以為只是患感冒，掉以輕心。慢阻肺病是什麼？了解常見症狀、高危因素及檢查方法，及早發現，盡早接受治療！ 撰文：呼吸科專科醫生石嵐軒醫生

慢阻肺病十大致命疾病

新冠肺炎疫情反覆，疫情不僅在社區蔓延，更殺入長者院舍，導致不少院友受感染。誠然，呼吸系統相關疾病，或因氣管收窄而導致呼吸不順等都是長者常見疾病。其實呼吸系統疾病除了常聽聞的肺癌或肺炎外，據醫管局2016-17年統計年報，慢阻肺病很也普遍，在本港十大致命疾病排第9。

慢阻肺病症狀與傷風感冒相似，容易混淆。（kellysikkema/unsplash）

慢性支氣管炎和肺氣腫導致的慢性阻塞性肺病（又稱慢阻肺病） ，呼吸系統經長期破壞引致呼吸道氣流阻塞，令人體肺部難以呼出和吸入空氣。世衞曾估計，慢阻肺病將在2030年成為全球第3大死亡原因。

可是，慢阻肺病在香港並未為人熟悉，關注度遠不及癌症、心臟病等常見疾病。有調查發現，逾7成香港市民從未聽過慢阻肺病，2成半人誤以為年紀大才會有此疾病，更有逾3成人以為此病具傳染性。

慢阻肺病症狀似感冒

慢阻肺病患者早期的病徵不明顯，不少吸煙人士誤以為咳嗽及多痰是吸煙後的「常態」、或誤以為長者呼吸不順是常見情況、更以為患上傷風感冒，並未作慢阻肺的詳細檢測，導待病入膏肓才確診。因此，估計香港有很多潛在患者仍未被診斷。

▼慢阻肺病症狀：（按圖了解👇👇👇）

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慢阻肺病高危因素

有研究顯示，以香港慢阻肺病患病率模型估算，30歲或以上的香港人中，多達3.5%患有中等至嚴重的慢阻肺病；另一項調查顯示，在70歲以上的長者中，更有約9%人患有慢阻肺病。

▼患慢阻肺病高危因素：（按圖了解👇👇👇）

天冷易發作

天氣轉冷易誘發慢阻肺病發作，而因急性「大發作」入院的患者，大多需立即使用呼吸儀器急救，治療呼吸不順的問題。在出院後的首5至6個星期，患者肺活量十分低，所以很多時會因呼吸不順而再次入院治療。

從「大發作」一關走出來的嚴重患者，肺功能受創不能逆轉，功能大不如前，一般肺活量只有常人的約30%。有研究指出，「大發作」會增加患者的死亡率，患者於2年後的死亡率高達近半：

▼急性大發作的死亡率（按圖了解👇👇👇）

如你長期咳嗽及多痰，應盡早接受檢查！（christnerfurt/unsplash）

40歲或以上應及早檢測

慢阻肺病是一種不治之症，而且病情會不斷惡化。所以若有長期咳嗽、多痰、因氣管收窄而出現氣促等病徵，應盡快看醫生和接受檢測。及早診斷和治療，有助在初期控制病情，避免患者肺功能盡一步受損！

▼肺功能檢查有助檢測慢阻肺病？（按圖了解👇👇👇）

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注意：肺功能檢查屬高風險測試，公立醫院服務因新冠疫情斷斷續續地暫停一段時間，病人可能需額外等候半年，才可作測試。

最後，預防定勝於治療，只要大家不吸煙或避免吸入二手煙；高危人士更要遵守和採用職業健康措施（如戴口罩），減少吸入有機塵埃，就可有效減低患上慢阻肺病的機會！

呼吸科專科醫生石嵐軒醫生（撰稿人授權提供）

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