【疲倦】點只唔夠瞓咁簡單？糖尿肺病14個原因咖啡飲太多都有關！

那天我的同仁問我：主任，你為什麼看起來那麼累？什麼？有嗎？我自己沒有感受到？ 正確！就是沒有感受到，不代表我不累了⋯⋯我今早就稍微整理，常見使人累的一些因素了。 文：黃軒（台灣註冊醫師）

▼你為什麼看起來那麼累 ?（點擊下圖看清！👇👇👇）

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精神行為障礙

1. 睡眠不足

這個是每個人，馬上想到的吧！睡太少，會對注意力和健康產生負面影響。而且，隨著年齡增長，我們毎個階段，對於睡眠時間需求是完全不同的。

你可以這樣做：將睡眠，列為毎天生活的優先事項！你睡前不想事情、保持固定的時間表、禁止睡前使用電腦，看手機或電視。如果還是睡眠不足？可以向醫生尋求幫助。因為你可能有睡眠障礙了。

2. 亂吃東西

吃太少了，會容易導致疲勞，但吃錯食物了，也會容易導致疲勞啊。我們需要是均衡飲食，身體的血糖才能保持在正常範圍內，其實當血糖正在下降中，你會有呆滯感，然後累的感覺就出現了。

你可以這樣做：記得一定要吃早餐，也許可在每餐中包含蛋白質和碳水化合物才能保持充沛的活力。

3. 憂鬱傾向

憂鬱傾向是一種情緒障礙，會導致許多身體症狀：疲累或食慾不振、這些就是常見的症狀之一。如果你一直感到累並且在數周內情緒低落，乏力進行日常生活的工作，記得要看醫生。

你可以這樣做：心理治療和／或藥物治療，目前的治療效果都不錯。

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4. 咖啡因癮

咖啡因，大家都知道可以提高警覺性和注意力。但是咖啡因太多會增加心跳加快、血壓升高和亢進行為。研究顯示，太易亢進或一直處很high狀態，讓人不知累，實際上會導致某些人，隨後更疲累。

你可以這樣做：我們可以逐漸減少含大量咖啡因的咖啡、茶、朱古力⋯⋯突然停止這些，也可能導致咖啡因戒斷症候群，你也會疲倦不堪。

5. 憋尿行為

憋尿行為易有隱藏的尿道感染。如果你曾經患過尿道感染（UTI），可能對自己尿尿時的灼痛有感。但是感染者也可以是無明顯症狀的。

在某些情況下，疲累可能是唯一的跡象而已，尤其是在那些有憋尿行為者。其尿液檢查，可以很快確認是尿道感染。

你可以這樣做：找醫生詳細檢查和治療。抗生素是治療尿道感染的方法，你的疲累通常在一周內就會消失。

6. 不愛喝水

在夏天，這樣不愛喝水行為，容易導致脫水現象。而疲勞可能是脫水的跡象之一而已。

你可以這樣做：全天請多喝水，使尿液呈淺色。

在夏天，這樣不愛喝水行為，容易導致脫水現象。而疲勞可能是脫水的跡象之一而已。 （Jana Sabeth Schultz@Unsplash）

7. 值大夜班

夜晚需要工作或輪班。可能會破壞你身體時鐘。當白天你需要清醒時，你會感到疲倦不堪，甚至因爲白天需要休息，卻可能無法入睡。

你可以這樣做：需要休息時，請限制日光照射，把窗簾完全拉上，使你的房間黑暗，戴上眼罩、耳塞，可安靜地入睡。

8. 假性疲勞

如果你的疲累，和任何醫療狀況都不相關，那可能是假性疲勞而已！

你可以這樣做：那只是你對眼前事務工作，缺少興趣而已。換一些容易引起你注意力的，你又很快有精神上班了。

身體機能障礙

1. 睡眠窒息症

你的睡眠窒息症會妨礙你的睡眠。它會在整個晚上，短暫的停止了你的呼吸。每次中斷呼吸，你都會喚醒一會兒，但你可能完全沒有意識到。儘管你在床上睡了8個小時，起床後仍然累到不行。

你可以這樣做：抽煙、肥胖這些都是睡眠窒息症加劇的因素。可以減輕體重或戒煙。再不行，你可能需要找醫生詳細檢查，也許你需要持續正壓呼吸器（CPAP：Continuous Positive Airway Pressure）設備，來幫助睡眠時保持呼吸道通暢。

2. 貧血

貧血，這是女性疲勞的主要原因之一。女生月經大量的失血，會導致鐵缺乏，使婦女處於累的感覺。

你可以這樣做：先找醫生檢查，是否真的貧血或缺鐡。由缺鐵引起的貧血，服用鐵補充劑並吃富含鐵的食物，例如瘦肉、肝臟、貝類、豆類和穀物，是可以有幫助。

3. 甲狀腺功能低下

甲狀腺，控制著人體的新陳代謝，也是將身體的營養，作成燃料，再轉化為能量，使我們有活力十足。當甲狀腺體活動不足，新陳代謝功能就會變慢，你可能會感覺一直累累的、然後體重也一直在增加。

你可以這樣做：找醫生檢查抽血。如果驗血證實你的甲狀腺荷爾蒙過低，仍然有藥物可以治療使你恢復體力。

4. 糖尿病

糖尿病患者，血糖常常滯留在血液中，而不是進入人體的細胞內，進行能量的釋放。結果發現，糖尿病患者有足夠的食物攝取，但身體仍然沒有蒸汽熱能釋放。糖尿病患者，常常就會有持續的，且無法解釋的疲勞狀態。

你可以這樣做：找醫生詳細診治。糖尿病的治療方法，已經非常多樣化了，這些包括了：改變生活方式，例如飲食和運動行為、胰島素治療以及降血糖的藥物。

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5. 慢性疾病

在日常生活活動，例如打掃房子時，愈來愈力不從心，愈來愈容易疲勞時，這是很多慢性疾病惡化的開始：例如心血管疾病、慢性肺病，腫瘤⋯⋯這些對身體的健康負荷加重了，你的身體自然沒力易累了。

你可以這樣做：和醫生討論，目前的藥物治療和治療程序，可以控制好的慢性疾病，都可以恢復活力的。

6. 食物過敏

我們毎天一定要吃食物。你永遠不會知道一些隱藏的食物過敏症狀，昏昏欲睡就是唯一的症狀。你吃的食物，也許有輕微的不耐性，但又不足以引起過敏反應常見的症狀，例如瘙癢或蕁麻疹，但足可使你吃完飯後，就會一直疲倦。

你可以這樣做：你可以嘗試一次，消除一種食物，看看你的疲勞感是否得到改善。例如你停止吃蝦，你的疲憊就獲得改善，飯後也不會疲累的，那可能就是蝦對你的體質，稍有過敏反應了。如果仍然不清楚，可以向醫生詢問，是否有食物過敏測試，以找出過敏根源。

提醒大家：看起來，精神行為障礙比身體機能障礙更容易，使人在日常生活中，感受到疲累。「你為什麼，看起來那麼累？」，其實就是提醒我們日常生活中精神行為或身體機能出了問題？

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：黃軒醫師，原文：你為什麽，看起來那麼累 ?】