【夜尿】1晚2次以上增死亡風險！糖尿缺維他命D身體7個毛病在作怪

夜尿頻繁，不但會影響睡眠質素，也可能會造成疲勞及無法專注等問題，影響日常生活。研究發現，一晚夜尿2次或以上的人，死亡風險增加。究竟夜尿背後有什麼原因？又有什麼要特別注意或改善方法？

夜尿其實不是老人的專利，不同疾病都可導致夜尿，與我們日常的生活習慣亦息息相關，究竟應如何改善夜尿問題？

夜尿多少次算多？

《泌尿學雜誌》研究發現，一晚起身去廁所2次或以上的人，死亡風險會增加。WedMD報道引述該研究指，夜尿增加死亡率的情況，不只影響老年人，年輕人也不倖免，造成的影響甚至更大。

是次研究中，夜尿被定義為，一晚上廁所2次或以上。結果發現，不同年紀的人，只要有夜尿問題，死亡率亦會隨即增加！

▼ 夜尿對不同年紀的人增加的死亡風險有幾多？（按圖 👇👇👇）：

+ 3 + 3 + 3

專家指，一晚上廁所2至3次，並不代表你正踏入死亡；不過就提醒大家，如問題持續，應該諮詢醫生意見，進行檢查，找出背後的原因。一般透過藥物治療，可控制過動的膀胱；而改變生活習慣，也有助改善夜尿。研究人員指，現時仍未清楚透過藥物控制夜尿情況，能否有助減低死亡風險；但就進一步指出，治療或有助降低夜尿次數，減少中斷睡眠。

夜尿成因

夜尿由多種因素造成，較常見的原因就包括泌尿道感染（UTI），或膀胱受感染，會令患者出現灼熱感，並經常尿急。

▼ 除了以上2種原因外，也有其他造成夜尿的因素（按圖 👇👇👇）：

+ 5 + 5 + 5

• 膀胱過動症

膀胱過動症主要根據「症狀」來診斷，也就是「尿急」、「頻尿」（一天排尿次數超過8次）、夜尿，甚至急尿性尿失禁。但是在做此診斷之前，必須先排除其他疾病，例如代謝疾病，以及泌尿道感染、結石、腫瘤等。

▼ 同場加映：做個測試睇下你有無膀胱過動症？（按圖 👇👇👇）

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• 糖尿病

糖尿病患者，血液中含有過多糖分，令腎臟需要更努力消除這些糖分，會製造更多尿液，即使睡眠中仍繼續，因此造成夜尿。而糖尿病也會損害腎臟或膀胱，令你尿量增加。糖尿病患者也可能為了控制不理想的糖尿水平，口渴不斷喝水，尿量增加，造成夜尿問題。

• 阻塞型睡眠呼吸中止症（睡眠窒息症）

阻塞型睡眠呼吸中止症會影響睡眠品質，也會造成夜間多尿。患者吸收的氧氣量下降，二氧化碳量增加，血液變得更偏向酸性，心率會下降，而肺部血管會收縮。此時身體會發現有問題，患者心臟會釋出一種類似荷爾蒙的蛋白，令身體排斥鈉和水，導致夜尿。

• 尿崩症

尿崩症因腦下垂體疾病所造成，並會令體液失衡。患者除了會經常感到口渴外，也會令你增加大量的尿量，或會造成夜尿問題。

• 前列腺增生，或受感染

由於前列腺細胞不斷增長，導致前列腺比正常增大，壓迫尿道，影響排尿。患者會出現小便頻密、夜尿次數多，以及突發性出現強烈的尿意。

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夜尿除了和疾病相關外，也和生活習慣和飲食相關：

• 內科藥物影響：例如服用利尿劑，過量的維他命D等

• 睡前水分攝取過多：夜間攝取過量水分本來就容易造成夜尿，茶、咖啡等這類咖啡因含量較高的飲料亦會影響睡眠。有些人喜歡在夜間喝酒，酒精的利尿作用也會增加夜尿的機會

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其他可能造成夜尿的原因包括：



神經系統疾病（如多發性硬化、帕金遜症）、器官衰竭，（如心臟或肝臟衰竭）、 膀胱、前列腺或骨盆範圍有腫瘤、焦慮、膀胱脫垂、腎臟受感染、下肢水腫或腫脹、鬱血性心臟病

▼ 同場加映：養好個腎，就唔怕有夜尿問題啦！（按圖 👇👇👇）

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▼ 想改善夜尿問題，先從日常入手，改變生活習慣。如問題仍沒有改善，就要諮詢醫生的意見了！（按圖 👇👇👇）

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（資料來源：WedMD、Sleep Apnea、Healthline）

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