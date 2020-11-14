2021牛年十二生肖運程｜蛇馬羊猴｜雲文子教催運蛇多吃菜小心腰痛

2021牛年將至，疫情消失、身體健康相信是每個人的新年願望。究竟牛年的十二生肖的健康運程如何？有什麼需要注意？疫情會否退去？玄學家雲文子師傅以奇門遁甲推算十二生肖牛年的健康運程、開運食物及其他催運貼士，幫助大家保持身體健康改善運勢。上篇介紹過牛、虎、兔、龍，今次是蛇、馬、羊、猴，屬這些生肖的你便要留意。

玄學家雲文子生肖運程指，屬羊人士今年「沖太歲」逢「刑太歲」，小心血光之災，最好避免高危的戶外活動。（資料圖片）

今年香港受疫情影響，經濟、民生大受衝擊，玄學家雲文子師傅指，牛年香港整體健康運不穩定，疫情危機還沒有退去，但會有所改善，特別農曆三、四、六月會比較波動，大家切勿鬆懈，2021年也要做足防疫措施。

屬蛇、馬、羊、猴的朋友，健康運勢到底如何？玄學家雲文子的生肖運程指，屬羊人士今年「沖太歲」逢「刑太歲」，小心血光之災，最好避免高危的戶外活動以及留意心腦血管病。立即看看以下四個生肖的運程及開運貼士。

▼屬蛇（按圖了解詳細預測👇👇👇）

今年腰背部較弱，肝臟功能也會出現警號。

+ 2 + 2 + 2

▼屬馬（按圖了解詳細預測👇👇👇）

今年頭部、眼睛偏弱，要格外留心。

▼屬羊（按圖了解詳細預測👇👇👇）

「沖太歲」逢「刑太歲」，小心血光之災。

+ 2 + 2 + 2

▼屬猴（按圖了解詳細預測👇👇👇）

腰腎偏弱，「腎主骨」，腎可養骨骼，小心腰椎及骨盆部位損傷。

雲文子簡介：奇門遁甲風水大師雲文子，悉尼大學金融及經濟學士，榮獲「國際十大易學風水名師」、「十大易學風水策劃風雲人物」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。

（本文內容獲玄學家雲文子授權轉載，轉自《雲文子奇門遁甲2021牛年生肖運程》）

相關文章：【蓮子茶】失眠貧血加桂圓經痛配桑寄生 4款蓮子茶有冇心要點揀?