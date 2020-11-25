【卵巢癌】肥胖逾35歲生第1胎易中招　別忽略月經失調尿頻7大症狀

卵巢癌是女性最可怕的惡性腫瘤之一，在台灣，卵巢癌的發生率逐年上升，十五年內增加了二倍以上。卵巢癌有如沉默的殺手，早期幾乎感受不到任何症狀，而且卵巢癌的症狀與「腸胃病」很相似，因此不少人會誤以為是消化道問題，等到患者發現時，大多已經是晚期或第三期以上了，導致卵巢癌的死亡率較高。

▼卵巢癌的症狀（點擊下圖看清！👇👇👇）

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卵巢癌的症狀

1. 排便習慣改變（便秘、腹瀉） 2. 月經周期出現變化 3. 消化不良（打嗝、胃灼熱、吃一點就覺得飽、沒胃口等） 4. 下腹腫脹、下腹痛（甚至有腹水） 5. 腰背痛 6. 頻尿 7. 性行為時感到疼痛

卵巢癌的高危險群

目前卵巢癌發生的確切原因尚未明瞭，但以下這些因素可能會使風險增加，因此若有持續性腹部腫脹，腸胃不適症狀，除了看腸胃科外也不要忘了卵巢腫瘤的可能性。

- 肥胖（BMI>30）

- 患有子宮內膜異位症

- 有卵巢癌家族史

- 初經來得較早或停經較晚的女性

- 第一胎生產時超過35歲

- 使用生育藥、激素療法的女性

- 沒有懷孕史或患不孕症的女性

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