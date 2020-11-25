【卵巢癌】肥胖逾35歲生第1胎易中招　別忽略月經失調尿頻7大症狀

健康
撰文：
最後更新日期：

卵巢癌是女性最可怕的惡性腫瘤之一，在台灣，卵巢癌的發生率逐年上升，十五年內增加了二倍以上。卵巢癌有如沉默的殺手，早期幾乎感受不到任何症狀，而且卵巢癌的症狀與「腸胃病」很相似，因此不少人會誤以為是消化道問題，等到患者發現時，大多已經是晚期或第三期以上了，導致卵巢癌的死亡率較高。

▼卵巢癌的症狀（點擊下圖看清！👇👇👇）

+2
+2
+2

卵巢癌的症狀

1. 排便習慣改變（便秘、腹瀉）

2. 月經周期出現變化

3. 消化不良（打嗝、胃灼熱、吃一點就覺得飽、沒胃口等）

4. 下腹腫脹、下腹痛（甚至有腹水）

5. 腰背痛

6. 頻尿

7. 性行為時感到疼痛

卵巢癌的高危險群

目前卵巢癌發生的確切原因尚未明瞭，但以下這些因素可能會使風險增加，因此若有持續性腹部腫脹，腸胃不適症狀，除了看腸胃科外也不要忘了卵巢腫瘤的可能性。

- 肥胖（BMI>30）

- 患有子宮內膜異位症

- 有卵巢癌家族史

- 初經來得較早或停經較晚的女性

- 第一胎生產時超過35歲

- 使用生育藥、激素療法的女性

- 沒有懷孕史或患不孕症的女性

相關文章：【癌症】背痛胰臟癌皮膚變紅或乳癌？發燒疲勞疼痛5常見患癌症狀

+6
+6
+6
【月經遲來】體毛多男性化或因多囊卵巢症？4招改善2款食療戒吃甜
【子宮下垂】便秘大力咳子宮跌出嚟？練陰道肌肉如忍尿3類人高危
【多發性硬化症】手腳麻痺年輕女性高危！視力變模糊留意12大病徵
【瑜伽動作】女子做瑜伽姿勢錯死亡！3個動作最易錯可致傷腰中風
【子宮頸癌】陰道異常流血或初期病徵　抹片篩查每隔幾年必須做？
【陰道炎】白帶變黃帶血或有渣？6種狀況反映陰道健康小心子宮癌
【護膚食物】松隆子皮膚老女神變大媽？香蕉杏仁14種食物潤澤肌膚
【青光眼】女子頭痛噁心誤診心臟病險失明！9類高危族宜每年檢查

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。