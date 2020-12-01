【止咳穴位】氣溫急降易感冒乾咳　止咳護肺按5大穴位飲埋陳皮水?

健康
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天氣轉涼，總是咳嗽咳不停嗎？台灣中西醫師陳至奐醫師表示，換季時節常因氣溫變化、感冒、過敏都可能引起咳嗽的問題，若症狀輕微時，建議可嘗試按壓穴道來緩解不適，但若症狀嚴重時仍建議積極就診請醫生給予診斷評估。

秋冬時節氣溫轉涼，較容易出現乾咳的症狀，陳至奐醫師表示，建議可按壓這幾個穴道，可達到止咳、護肺之效喔！（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 天突穴：正面頸部下方，左右鎖骨中間凹陷處。

2. 雲門穴：兩手插腰，左右鎖骨外側下方的三角凹陷處，為肺經脈絡之一。

3. 尺澤穴：手肘橫紋中間偏外側的凹陷處，亦為肺經脈絡之一。

4. 太淵穴：手腕橫紋，拇指根部的凹陷處，同屬肺經脈絡之一。

5. 合谷穴：位於雙手手背虎口處。

陳至奐醫師表示，上述穴位可用指腹畫圈方式揉壓，以促進肺氣循環，改善咳嗽症狀。然而，陳醫師也提醒，若咳嗽症狀遲未緩解，仍建議積極就診請醫生給予診斷與治療，以免病況加劇喔。

▼同場加映：陳皮水可以止咳？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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【本文獲「健談」授權轉載，文中用詞依香港慣用語有所調整，圖文內容原文請參考健談網】

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