月經｜肝鬱易乳房脹痛或患纖維瘤　8食物改善勿穿緊胸圍少吃花膠

月經失調、經痛、經量過多或過少等問題幾乎是不少女性每個月的煩惱，除了月經失調外，其間還會感到胸口乳房脹大，甚至疼痛。中醫指這些情況可能是乳腺增生或乳腺纖維瘤所致，與體質息息相關。究竟什麼人士容易患上？如何可透過日常飲食調理改善？ 撰文：註冊中醫師潘咨遐

大部分婦女都經歷過經前或來經時乳房只脹不痛，或感到乳房比平常脹大，有些嚴重起來只要觸碰到衣服都會感到疼痛。其實，乳房脹大是根據月經周期性發作，一般月經前3至5天會出現，為常見的臨床病症，但往往卻被婦女們忽視。

為什麼經前或來經時乳房會脹大？（視覺中國）

為什麼經期間乳房會脹大？

曾有一名25歲女患者，向來月經前都感到乳房脹痛，月經後會自行緩解。月經來潮時，小腹墜脹疼痛、經血較多、經痛得需服食止痛藥才能緩解，並感到腰痠。三個月前發現左側乳房有硬塊而前來求診，患者進行超聲波檢查後發現左乳房有數粒纖維瘤，最大有4厘米，而西醫也建議同時進行抽針檢查，發現屬於纖維瘤為良性。因此，如發現乳房脤痛應盡快求診！

▼同場加映：如何計算經血多定少？（按圖 👇👇👇）

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乳房脹大兩個成因

1. 乳腺增生：乳房脹大，或感疼痛

乳腺增生是育齡期婦女常見的乳腺疾病，中醫認為乳腺增生屬「乳癖」，好發於30至35歲的女性。現代醫學認為乳腺增生是指乳腺導管、乳腺小葉、腺泡上皮、纖維組織的單項或多項良性增生。主要因內分泌失調、黃體素分泌減少和雌激素相對增多而導致。

▼乳腺增生症狀：（按圖 👇👇👇）

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2. 乳腺纖維瘤：乳房脹大，一般無痛感

本港約4名女性便有1名有乳房纖維瘤，中醫認為乳腺纖維瘤屬於「乳核」，好發於20至30歲的女性。女士們如發現乳房硬塊，建議應同時接受超聲波、乳房造影檢查，必要時需抽取組織化驗確定纖維瘤為良性或惡性。

▼乳腺纖維瘤症狀：（按圖 👇👇👇）

乳房脹大肝鬱所致？

中醫認為乳腺增生和乳腺纖維瘤的病因和證型大致相同，跟肝氣鬱結和衝任失調有密切關係，而臨床上大部分患者的病因與肝氣鬱結有關。

1. 肝鬱痰凝

成因：情志不暢、情緒緊張、壓力大

表現：多見於青壯年婦女，出現乳房腫塊脹痛或刺痛、情緒波動（煩燥易怒）後加重、失眠多夢

▼食物改善肝鬱痰凝：（按圖 👇👇👇）

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根據個人體質食用以上食材，飲用前可向註冊中醫師查詢。

2. 衝任失調

成因：情緒緊張、壓力大

表現：多見於中年婦女，乳房腫塊月經前加重，月經後減輕；伴月經失調、月經量少色淡或閉經、腰痠乏力

▼ 肝鬱痰凝、衝任失調食療調理：玫瑰花茶（按圖 👇👇👇）

▼ 肝鬱痰凝、衝任失調食療調理：排骨海帶湯（按圖 👇👇👇）

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根據個人體質飲用以上食療，飲用前向註冊中醫師查詢。

中藥和針灸治療 雙管齊下

由於該名患者暫不想進行手術，最後透過中藥和針刺治療，發現最大的纖維瘤縮小了一點。中醫治療臨床上以中藥和針灸為主，以止痛和消腫塊為要點，以疏肝解鬱，化痰散結和調攝衝任為治療原則。

燕窩雖是養生之物，但患者不宜進食燕窩和花膠等食物。（網絡圖片）

▼ 日常飲食注意事項（按圖 👇👇👇）

其他日常貼士

1. 切忌穿過緊集中、托高等效果的內衣

2. 保持心情開朗，保持規律的生活作息，避免操勞過度

3. 適量運動

4. 注意乳房腫塊的變化，定期檢查，及早發現病變

5. 及時治療月經失調等婦科和其他內分泌疾病

註冊中醫師潘咨遐（撰稿人授權提供）

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