新冠肺炎｜濕紙巾搓手液防疫點揀好？消委會檢視37款濕紙巾教咁揀

新冠肺炎疫情持續爆發，本地個案及無源頭個案不斷增加，無病徵患者分分鐘在你左近，市民只能加強防疫免受感染。除了戴口罩外，洗手亦同樣重要，而選擇不同的潔手產品，會大大影響清毒的效能，究竟應該揀濕紙巾，抑或酒精搓手液？使用上又有什麼要注意？

使用濕紙巾潔手，真的能對抗新冠病毒嗎？（視覺中國）

消毒揀濕紙巾或搓手液？

抗疫好重要，出街隨時會接觸病毒，專家呼籲大家要勤洗手，但有些場合未必隨時有清水洗，都會隨身攜帶濕紙巾或酒精搓手液，由於含酒精成分，經常使用會令皮膚乾燥，甚至敏感；市面上的選擇多，應該點揀？而濕紙巾及酒精搓手液，究竟哪樣消毒效果最好。

消毒濕紙巾部分含有酒精，經常使用或多或少會令皮膚乾燥或刺激皮膚，保護層受損或出現「爆坼」、裂紋。香港醫學會會董皮膚科醫生陳厚毅表示，如使用後皮膚出現痕癢、紅疹、龜裂、刺痛、發炎等，應停止使用，若情況嚴重應盡快求醫。兒童免疫及傳染病專科醫生何學工則補充，多用濕紙巾，可能會易有接觸性皮膚炎。

消毒抗病毒重要，但為免影響皮膚，應該點揀好？消費會早前便檢視了市面37款濕紙巾樣本，包括含酒精成分和不含酒精但有抗菌成分的濕紙巾。

▼消委會檢視名單：含酒精濕紙巾樣本 （按圖 👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

▼消委會檢視名單：不含酒精酒成分的濕紙巾樣本 （按圖 👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

酒精濃度在60%至80%的最能有效消毒，但別以為濃度高就好，濃度太高反而會降低酒精的消毒效果。

▼選購不含酒精濕紙巾時，要留意是否有其他可抗菌成分（按圖了解哪些成分 👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

1. 季銨代合物（quaternary ammonium compounds）

主要作用是抑制細菌和真菌生長，而非殺菌，抗菌能力比酒精低，消毒殺菌的速度較慢，引致皮膚敏感的機會一般較低。

2. 雙氯苯雙胍己烷（chlorhexidine）

消毒起效速度中等，比酒精慢，但效用可持續一段時間。少數人對此成分敏感，或會出現皮膚敏感， 應避免接觸眼睛。

3. 三氯生（triclosan）

對真菌和病毒的作用較弱 ； 近年安全性成疑，在動物身上可干擾內分泌和助長腫瘤，現時未有確實證據，不過消委會提醒應慎重選用。

消毒濕紙巾以外，也有不少人選用酒精搓手掖，濃度在60%至80%的酒精溶液最能有效消毒；大約在30秒內，便能夠達到消毒的效果。

▼消委會檢視樣本：4款標明酒精濃度60-75% 的搓手液： （按圖 👇👇👇）

酒精有機會令雙手流失皮脂及水分，令手部皮膚乾燥，不過如酒精搓手液添加潤手成分，例如甘油（Glycerol），可紓緩因為經常使用酒精而導致的皮膚乾燥，減少對皮膚的刺激。另外，使用酒精搓手液時，應避免觸及面或眼。

不過，消委會建議，最簡單可靠有效預防傳染的方法，還是以梘液和清水洗手。

▼ 快速了解梘液和酒精搓手液的分別 （按圖 👇👇👇）

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▼ 同場加映：洗手不能犯的錯，洗手不只是手掌，連手背、手指縫及指甲都不能忽略！（按圖 👇👇👇）

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（資料來源：第466 期（2015年8月份）消費者委員會《選擇》月刊）

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