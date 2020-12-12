【脂肪肝】增中風心肌梗塞風險　減脂多吃雞胸肉6種食物1個月見效

脂肪肝是現代人常見的疾病，台灣肝病防治學術基金會曾經針對9000名上班族做腹部超聲波檢查發現，罹患脂肪肝的比率高達43％，其中男性上班族更高達49％。而脂肪肝好發的年齡層是在40到60歲之間，值得一提的是，全台有不少BMI超標的小學生，還有外表纖瘦但體脂肪過高的人，也深受脂肪肝問題的困擾。

脂肪肝平時無大礙，有可能引肝臟疾病

脂肪肝一般沒有症狀，也不會造成不適，如果只是有脂肪肝，而肝功能正常，也沒有乙、丙型肝炎或過量飲酒，那麼定期追蹤就可以了。

但一旦脂肪在肝臟堆積久了，會讓體內產生更多自由基，容易造成肝臟發炎。一旦發炎得厲害，肝就會纖維化，肝纖維化最後可能造成肝硬化、肝臟代償不全甚至肝癌。此外，有脂肪肝的人，同時罹高血脂與動脈硬化的機率增大，另外也會增加心肌梗塞與腦中風的風險。

▼脂肪肝的5種警號（點擊下圖看清！👇👇👇）

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脂肪肝應該如何判別

脂肪肝是指肝臟內的脂肪（主要成分是三酸甘油酯）含量超過肝重量的5%以上，目前可藉由腹部超聲波與電腦斷層掃瞄進行檢查確認。

脂肪肝有分成3種不同程度

- 輕度：肝臟脂肪含量30%以下 - 中度：肝臟脂肪含量30%-50% - 重度：肝臟脂肪含量50%以上

消滅脂肪肝，多吃這6種食物

除了先天體質的問題外，攝取過多脂肪、肥胖與飲酒過量都會造成脂肪肝。只要找到造成脂肪肝的原因進行改善，例如透過飲食控制、積極減重、少喝含糖飲料、飲酒不過量、再加上持之以恆的運動等方式來對抗脂肪肝。此外，還可以多吃這6種食物來排除脂肪肝，相信在1到2個月裡就可以看到脂肪肝減少的成效。

▼消滅脂肪肝多吃6種食物（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

1. 洋蔥

洋蔥裡所含的多種硫化合物能消除體內自由基、降低血脂，增加身體中好的膽固醇（HDL），預防動脈硬化，更重要的是，能夠促進脂肪的代謝。

2. 韭菜、大蒜

臨床實驗證實，大蒜、韭菜中的蒜素（Allicin）可維持巨噬細胞的活性、增加殺病菌能力及促進淋巴細胞增生，可作為有效的免疫調節物質，並且可以避免腹部脂肪的堆積，同時活化肝臟中的解毒酵素。

3. 聖女番茄（台灣車厘茄）

多吃聖女番茄可以獲得足夠的維他命C，當運動時所燃燒的脂肪就會比攝取不足的人增加30％，強力促進脂肪代謝。

4. 檸檬

日本三重大學的研究發現，在檸檬中含有一種能夠「預防脂肪肝」的成分，可以遏止人體肝臟細胞中的脂肪蓄積。

5. 雞胸肉

有肝臟方面疾病的人，不得不注重蛋白質的攝取。雞胸肉的熱量大約只有帶皮雞腿肉的一半，蛋白質含量卻高達3倍，十分適合脂肪肝患者。

6. 秋刀魚

秋刀魚所含的DHA可以讓血液中的膽固醇含量降低，有防止血液凝固、抑制血管收縮的作用，十分適合脂肪肝患者食用。

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