【奇異果】金綠奇異果熱量營養比併　防便秘去水腫點揀？飯前食？

奇異果是營養價值豐富、味道酸酸甜甜，是十分受歡迎的水果之一。不過綠色奇異果和金奇異果，除了顏色和味道有分別外，營養價值及功效有什麼分別？如何揀？有哪些人不宜吃奇異果，由營養師一一解說。

奇異果顏色不同，功效都有分別？便秘、防衰老應該點揀好？飯前定飯後食水果較好？由香港營養師學會認可營養師吳耀芬講解有關綠色和金色奇異果的營養分別。

綠奇異果和金奇異果營養

▼ 綠奇異果和金奇異果不同營養有什麼分別？（按圖 👇👇👇）

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▼綠奇異果、金奇異果各有功效，應該點揀好？（按圖 👇👇👇）

4 大原因要揀金奇異果

• 維他命C 多兩倍：

金奇異果每100克的維他命C含量，有161.3毫克，比綠奇異果多兩倍（74.7毫克）。

世衛建議成人每日維他命C攝取量為45毫克，因此吃一個約75克的綠奇異果或金奇異果已經足夠每日所需。

功效： 維他命C是一種抗氧化劑，有助減少自由基對細胞的傷害，增強抵抗力、延緩衰老。

• 豐富鉀質：

奇異果是高鉀質水果，金奇異果含有的鉀質要比綠奇異果更多，一個奇異果大約有70克，而每100克的金奇異果含315毫克鉀質，而每100克的綠奇異果則含198毫克鉀質，換言之，金奇異果含鉀多出5成。

功效：鉀有助排走身體多餘的鈉質鉀有助排走身體多餘的鈉質，降低患上高血壓機會、防水腫。

不過，腎病患者則要留意，腎功能不足，難以過濾多餘的鉀質，有機會令血液含過多鉀質，可導致心律不正或心臟病。

正常人每日的鉀質攝取量約3500-4500毫克，而腎病患者視乎情況，或需調整至每日的鉀質攝取量減半至約2000毫克。故此，若腎功能差，奇果果不宜多吃，一個起兩個止，而揀綠奇異則較低鉀。

▼一個中型奇異果旳鉀含量，原來已等如一個中型橙或半個木瓜（按圖 👇👇👇）：

• 糖多更甜：

奇異果屬低糖水果，每100克的金奇異果則含15.8克糖分，每100克的綠奇異果則含14克糖分，一個奇異果約70克，故此糖分相差不多，不過，奇異果含果糖多，果糖的甜度是白砂糖的1.7倍，所以味道上金奇異果會比綠奇異果甜。

而相比起其他水果，一個芒果就已含約45克糖、一杯葡萄就含約23克糖、一隻香蕉含約14克糖；奇異果的糖分低出一半或以上，想避免攝取過多糖分，又想食甜的水果，不妨選擇奇異果。

▼ 同場加映：部分水果原來糖分好高！想避免攝取過多糖分，可以揀邊啲水果?（按圖 👇👇👇）：

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2 大原因要揀綠奇異果

• 熱量低：

綠奇異果熱量較低，每100克的綠奇異果含58千卡熱量，而每100克的金奇異果則含63千卡熱量，相差不多，但數字而言，始終綠奇異果較低。

• 膳食纖維較多：

綠奇異果的膳食纖維比金奇異果多，所以口感上沒有金奇異果那麼細膩綿密。每100克的綠奇異果含3克膳食纖維，而每100克的金奇異果則只含1.4克膳食纖維。

功效： 膳食纖維含量較多，有助腸道蠕動， 可防便秘、增強飽腹感。

營養師吳耀芬指，綠奇異果和金奇異果，兩種都合適一般人的日常食用。一般而言，金奇異果要比綠奇異果的價格高，可根據個人喜好決定選擇。她建議，預防便秘，可選擇含較多膳食纖維的綠奇異果。

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奇異果應該飯前定飯後食？

飲食金字塔建議一般成年人每日最少進食2份水果，1份水果相當於2個奇異果。營養師吳耀芬建議選擇不同的水果，以吸收不同的營養素。

奇異果沒有特定的進食時間，可以根據自己的飲食習慣進食就可以。她指，飯前食水果，有助進食正餐的份量減少，幫助體重的管理。而飯後進食水果，可以幫助某些營養素的吸收，例如水果的維他命，飯後食有利於鐵質的吸收。

▼ 水果幾時食？原來唔同時間食水果，功效都大不同！（按圖 👇👇👇）：

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奇異果連皮食更有益？

相比果肉，奇異果皮擁有更多黃酮類化合物、抗氧化劑和維他命C，纖維亦多2倍。吃果皮前，可刮掉皮上的細絨毛，會比較容易食用，或選擇金奇異果。營養師吳耀芬表示，連皮當然會額外吸纖維，不過口感不是人人接受，而奇異果果肉也含有纖維，，可按個人需求選擇。

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「家營營養中心」創辦人、認可營養師（香港營養師學會）吳耀芬(Kathy) -

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