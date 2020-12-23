【中風】唱K後劇烈頭痛原來腦出血　 捱夜後頭頸痛青壯年中風先兆

正因為青壯年常常自認為身強體健，總認為熬夜對身體沒有什麼影響，生活作息更加不規律。但神經外科醫生發現，在臨床上看到年輕人腦中風的時間點，通常都是患者剛熬夜完、或是工作太累，當有出現劇烈「脖子痛」、「頭痛」都有可能是腦血管病變徵兆。

年輕人唱K飆高音竟飆出腦中風！

「碰過年輕人去唱K飆高音，然後就劇烈頭痛，後來才發現他原來腦出血，患者還一直以為自己之前的頭痛都只是感冒而已。」台灣雙和醫院神經外科主任蘇亦昌說到，而且這樣的個案並非只有一例。

過去提心血管疾病、高血壓年輕化外，在腦血管病變上也是如此，蘇亦昌說明：「特別是年輕人容易有熬夜、生活不正常的狀態，反而也是高危險族群，年經人要注意腦血管、心臟病不是只影響老年人而已。」

▼腦中風知多啲（按圖👇👇👇）：

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腦血管疾病也年輕化！出血性腦中風較好發年輕族群

腦中風在台灣人十大死因當中已躍升第四名，蘇亦昌分享：「甚至看過三、四十歲的人平常都很健康突然說頭痛，然後沒有處理，隔天就昏迷了倒下來。」雖然發生得突然很多的時候，其實身體早有徵兆。

因年輕族群的腦中風跟中老年的腦中風其實有些差異，通常腦中風可大致分為兩大類：出血性、缺血性，根據研究、臨床上經驗，年輕人大多都是「出血性」的腦中風居多，缺血也會有只是不是那麼嚴重。

- 出血性腦中風：自發性腦血管破裂出血，血塊壓迫腦部組織，造成神經損傷，佔腦中風比率約兩成，年輕患者較多。 - 缺血性腦中風：腦血管因血栓或阻塞，造成腦血流無法到達部分腦區塊，而引起部分腦部缺氧、壞死，造成神經損傷。

蘇亦昌解釋：「因為年紀不同，疾病的類型會有一點點不一樣，但我們都統稱腦血管病變。」只是當發生很多人都措手不及，即便平常做健康檢查都還好，人也都好好的，但有可能有一天太累就有可能出現血管剝離造成腦中風。

▼以下是部分導致年輕中風的原因（按圖👇👇👇）：

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頭痛、脖子痛都是警訊！即時送醫預後較佳

「如果年輕人莫名其妙覺得脖子痛或頭痛，一定要進一步檢查，而且不只要做腦的檢查，還要做血管的檢查，因為通常常規腦部檢查並沒有檢查血管。」蘇亦昌說到，臨床上看到很多個案都覺得頭痛，就可能只是個感冒，吃個藥再說，有時候錯過最黃金的時間。

即便平時很健康、沒有三高，當出現危險徵兆也可能要就醫，因為腦中風想要預後好，通常與有沒有即時送醫有極大相關。

熬夜、過於勞累誘發出腦中風

很多時候身體是不是早已經隱藏什麼問題，問題可能沒有其他誘因不會爆發，但是你過度熬夜、勞累就可能過度爆發。因此醫生在臨床上最常看到發生的時間點，通常都是患者熬夜完，或是最近工作太累。

年輕族群生活作息盡量正常，當然減少危險因子，像是抽煙、酗酒都還是要避免。蘇亦昌強調：「現在很多人在做健檢，發現血管有狹窄，或是頭痛意外發現有東西時，不要忽略不處理。」像台灣雙和醫院特別設立「腦血管疾病特別門診」，希望替患者找出疾病問題的答案。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】